Трибуна на Клерке обновилась: новые правила модерации, пейволл и ускоренная индексация
Всем привет.
Мы серьёзно обновили Трибуну. Сейчас в разделе выходит около 200 материалов в день. При таком объёме стало очевидно: без чёткой логики модерации и прозрачных правил это превращается в хаос — и для авторов, и для читателей.
Что изменилось
Материалы, не прошедшие модерацию, скрываются пейволлом
Материалы, которые не прошли модерацию, теперь скрыты пейволлом для анонимной аудитории сайта.
Пейволл полностью закрывает ссылки. Такие тексты не доступны для индексации поисковыми системами. Они не попадают в поиск и не создают «мусорный» трафик.
Статус модерации отображается прямо в статье
Автор теперь видит статус модерации прямо в опубликованной статье.
Не нужно гадать, писать в поддержку и уточнять. Статус понятен и прозрачен.
Этот материал доступен бесплатно только авторизованным пользователям
