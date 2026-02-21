Акция ОСНО моб
Борис Мальцев

Трибуна на Клерке обновилась: новые правила модерации, пейволл и ускоренная индексация

В Трибуне ежедневно публикуется около 200 материалов. Чтобы сохранить качество контента и сделать работу авторов прозрачной, мы обновили систему модерации. Теперь статус статьи виден сразу, материалы, нарушающие правила, не индексируются, а публикации, соответствующие требованиям, получают полноценный охват — поиск, главную страницу и рассылки.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Всем привет.

Мы серьёзно обновили Трибуну. Сейчас в разделе выходит около 200 материалов в день. При таком объёме стало очевидно: без чёткой логики модерации и прозрачных правил это превращается в хаос — и для авторов, и для читателей.

Что изменилось

Материалы, не прошедшие модерацию, скрываются пейволлом

Материалы, которые не прошли модерацию, теперь скрыты пейволлом для анонимной аудитории сайта.

Пейволл полностью закрывает ссылки. Такие тексты не доступны для индексации поисковыми системами. Они не попадают в поиск и не создают «мусорный» трафик.

Вот так выглядит пейволл

Статус модерации отображается прямо в статье

Автор теперь видит статус модерации прямо в опубликованной статье.
Не нужно гадать, писать в поддержку и уточнять. Статус понятен и прозрачен.

Этот материал доступен бесплатно только авторизованным пользователям

Дата публикации: 21.02.2026, 01:15

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 398 подписчиков8 371 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

1
Иван Воронов

