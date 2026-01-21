Блог компании на «Клерке»: как все устроено

Коротко о главном:
Ведение блога компании обеспечивает продвижение бизнеса через создание и распространение полезного, информативного и релевантного контента.
Блог позволяет постепенно наращивать лояльную аудиторию и создавать бренд, которому доверяют.
Блог поможет рассказать о бренде и его продуктах, продемонстрировать экспертность команды, привлечь новых клиентов и удержать существующих, а также увеличить продажи.
Для получения результата значение имеет не только качество контента, но и то, где этот контент публикуется. При запуске блога на «Клерке» о вашем бизнесе узнают миллионы наших читателей. У нас заинтересованная аудитория и множество тематических ниш.
Зачем вашей компании блог?
В новых реалиях значение имеет не только охват, но и доверие аудитории, особенно в B2B-сегменте. Прямая реклама в этом случае оказывается не слишком эффективной, поэтому сегодня бизнесу нужны инструменты, которые способны работать сразу по нескольким направлениям. Один из них — запуск собственного блога.
Блоги не случайно имеют статус наиболее популярного инструмента контент-маркетинга — продвижения бизнеса через полезный контент. Если говорить простыми словами, его суть заключается в следующем: компания создает и продвигает среди потенциальных и действующих клиентов ценный, актуальный и интересный контент, который демонстрирует профессионализм команды, формирует доверительные отношения и знакомит аудиторию с продуктом.
Но в случае с запуском блога хороший контент — это только половина успеха. Определяющее значение имеет площадка, на которой ведется блог. Компании нередко запускают блоги на собственных сайтах, но это заведомо проигрышная стратегия: привлечь новую аудиторию эти каналы почти неспособны. Материалы практически не попадают в поисковую выдачу, посетители сайта воспринимают информацию как рекламу и в целом на сайт приходят только те пользователи, которые и так уже знакомы с брендом.
Мы предлагаем решение этой проблемы: запуск блога на «Клерке» — крупнейшем профильном сайте для бухгалтеров, финансистов, юристов, налоговых консультантов и предпринимателей. В месяц «Клерк» в среднем посещает 7 млн уникальных пользователей, а в рейтинге «Медиалогия» площадка входит в ТОП–20 самых цитируемых сайтов в области финансов.
Блог на «Клерке»: возможности и тарифы
Блог — проверенный способ ненавязчиво рассказать аудитории о своей компании и ее продуктах и постепенно подвести клиента к покупке. При этом результат приносит только комплексный подход и последовательность в действиях.
Для вашего удобства мы разработали несколько тарифов Бизнес-подписки, с которой компании могут создать свой корпоративный блог и продвигать бизнес среди профессиональной аудитории:
Тариф «Про». Включает 4 публикации в блоге компании в месяц, инструменты конверсии и продаж, индексацию блога поисковыми системами, уведомление подписчиков и доступ к Клерк AI.
Тариф «Про Макс». Включает 8 публикаций в блоге компании в месяц, создание редакцией 2 экспертных статей в месяц и их промотирование, инструменты конверсии и продаж, расширенную аналитику, бот поддержки, индексацию блога поисковыми системами, доступ к Клерк AI и поддержку от команды маркетингового сопровождения в чате.
Тариф «Ультра». Расширенная версия тарифа «Про Макс», которая включает 16 публикаций в блоге компании в месяц, создание редакцией 4 экспертных статей в месяц и их промотирование, а также поддержку от команды маркетингового сопровождения в онлайн-формате.
Если у вас нет опыта работы с контентом (или он небольшой), подойдут тарифы «Про Макс» или «Ультра». На каждом этапе вас будет поддерживать профессиональная редакция и команда маркетингового сопровождения. Посмотреть наполнение тарифов Бизнес-подписки и их подробное сравнение можно здесь.
Какие задачи поможет решить блог на «Клерке»
Знакомство аудитории с продуктами. В блоге компания от первого лица может рассказать потенциальным и действующим клиентам как о своих товарах и услугах, так и о том, какую пользу они получат от сотрудничества, поделиться новостями и успешными кейсами.
Формирование имиджа компании. Блог ― идеальное место для работы с имиджем. Он дает возможность бизнесу заявить о себе, рассказать о сильных сторонах и ценностях.
Демонстрация экспертности. Статья, которая помогла найти ответ на вопрос клиента или решить его проблему — лучшая демонстрация профессионализма. Когда клиенту потребуется услуга по профилю компании, он практически стопроцентно обратится к эксперту, которому уже доверяет.
Расширение аудитории. Полезный релевантный контент — главная причина, по которой люди подписываются на блоги. Постепенно погружаясь в жизнь компании, они начинают следить за бизнесом и интересоваться его продуктами.
Работа с репутацией. Компании, которые ведут блог, размещаются в разделе «Рейтинг компаний» на «Клерке». Также публикуем индексируемые отзывы.
Увеличение продаж. Если человек уже знаком с компанией и ее услугами, мотивировать его на покупку становится проще. Таким образом, статьи в блоге помогают принять решение о покупке.
Контент-маркетинг доказал свою эффективность даже в случае с клиентами, привыкшими игнорировать традиционную рекламу. Именно та аудитория, которая не откликается на первые попавшиеся предложения — наиболее платежеспособная.
Какие дополнительные возможности доступны
Блог на «Клерке» — это не просто публикация экспертного контента: «Клерк» работает над продвижением вашего бизнеса. Для сбора заявок с блога под любой пост можно добавить форму лидогенерации, а мы поможем создать текст с учетом специфики вашей аудитории. Также размещаем интерактивные кнопки в контенте с оформлением в виде привлекательных рекламных блоков.
Новый инструмент для продвижения на «Клерке» — попап в блоге. Он представляет собой всплывающий баннер, который появляется поверх основного контента и привлекает внимание пользователя к определенной информации или действию. Ключевая цель попапа — вовлечь потенциального клиента в воронку продаж.
Чтобы обеспечить максимальную точность воздействия, мы разработали три сценария для запуска:
Подписка на телеграм-канал — для получения целевых подписчиков.
Подписка на блог компании — поможет собрать аудиторию на «Клерке».
Спецпредложение — для сбора заявок прямо из блога компании.
А для достижения наибольших охватов вы можете дополнительно использовать рекламные инструменты внутри «Клерка» и получить то количество пользователей, на которое рассчитывали.
Наши успешные кейсы
Кейс №1. Запустили блог компании, который собрал свыше 5 млн просмотров
Клиент. Компания, специализирующаяся на ведении бухгалтерского, налогового, кадрового учета, подготовке и сдаче отчетности, консалтинге по юридическим вопросам.
Результат. У блога компании на «Клерке» более 37 тыс. подписчиков, а всего статьи набрали 5 292 200 просмотров. Только в 2025 году блог посетили свыше 3 988 775 уникальных читателей, а с лид-форм в его статьях собрано 2 100 контакта.
Кейс №2. Запустили блог компании, который привлек более 65 тыс подписчиков
Клиент. Компания, специализирующаяся на бухгалтерском обслуживании бизнеса.
Результат. На блог компании подписано более 22 тыс. пользователей. За 2025 год статьи набрали 1 931 000 уникальных прочтений. Собрано 2 104 заявок.
Готовы запустить блог? Напишите нам прямо сейчас: расскажем все подробности и подберем лучшее решение для вашего бизнеса.
Ищете новые каналы для продвижения вашей компании?
Привлекайте клиентов на платформе «Клерка» с аудиторией 10 млн пользователей
Часто задаваемые вопросы
Блог на «Клерке» может вести только компания?
Если вы являетесь экспертом, вы также можете продвигать свой личный бренд через блог на «Клерке». Физическим лицам при подключении Бизнес.Подписки доступны те же инструменты, что и компаниям.
После завершения сотрудничества с «Клерком» статьи будут удалены?
Мы не удаляем опубликованные статьи и не снимаем в них ссылки. По сути, они представляют собой «рекламную кампанию» на постоянной основе и продолжают собирать просмотры на протяжении всего времени, пока статью можно найти в сети.
Проходят ли статьи модерацию?
Да. Модератор проверит материалы и опубликует в этот же день (если статья отправлена в рабочее время) или вернется с рекомендациями по улучшению.
Начать дискуссию