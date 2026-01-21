Блог компании на «Клерке»: как все устроено

Зачем вашей компании блог?

В новых реалиях значение имеет не только охват, но и доверие аудитории, особенно в B2B-сегменте. Прямая реклама в этом случае оказывается не слишком эффективной, поэтому сегодня бизнесу нужны инструменты, которые способны работать сразу по нескольким направлениям. Один из них — запуск собственного блога.

Блоги не случайно имеют статус наиболее популярного инструмента контент-маркетинга — продвижения бизнеса через полезный контент. Если говорить простыми словами, его суть заключается в следующем: компания создает и продвигает среди потенциальных и действующих клиентов ценный, актуальный и интересный контент, который демонстрирует профессионализм команды, формирует доверительные отношения и знакомит аудиторию с продуктом.

Но в случае с запуском блога хороший контент — это только половина успеха. Определяющее значение имеет площадка, на которой ведется блог. Компании нередко запускают блоги на собственных сайтах, но это заведомо проигрышная стратегия: привлечь новую аудиторию эти каналы почти неспособны. Материалы практически не попадают в поисковую выдачу, посетители сайта воспринимают информацию как рекламу и в целом на сайт приходят только те пользователи, которые и так уже знакомы с брендом.