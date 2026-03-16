eResidency Kazakhstan продают как вход в систему. По факту можно купить красивое обещание без результата

После моей статьи про eResidency Kazakhstan пришел комментарий читателя с противоположным опытом. Он оплатил программу, получил статус eResident, но дальше уперся в главное: банки не доводят процесс до рабочего счета.

После публикации статьи про мой опыт с eResidency Kazakhstan в комментариях появился читатель, у которого все пошло по другому сценарию. По его словам, статус eResident он оформил, ИИН получил, деньги заплатил, но дальше началась классическая история цифрового сервиса нового поколения: на сайте все красиво, в реальности — ошибки, зависшие заявки и бесконечное «подождите».

Самое неприятное в этой истории даже не то, что у человека не открылся счет. Неприятно другое: продукт подается так, будто ты почти входишь в казахстанскую финансовую систему, а на практике можешь получить только картинку в приложении и длинную переписку с поддержкой. То есть маркетингово тебе продают ощущение готового решения, а юридически — всего лишь попытку зайти в партнерскую воронку.

Читатель пишет жестко, но по сути его претензия понятна: он не покупал «шанс попробовать». Он покупал понятный результат, который из рекламной подачи считывается как вполне достижимый. А в итоге, по его словам, данные из eResidency не проходят в банках, заявки висят в модерации, поддержка не помогает, а живого банковского результата нет.

И тут начинается самое интересное. Если читать официальный сайт внимательно, там действительно нет обещания «мы откроем вам счет». Там сказано осторожнее: eResidency дает цифровую идентичность, ИИН, eSIM и возможность обратиться к партнерским сервисам, включая банковские. Плюс отдельно оговорено, что стоимость программы не включает открытие счета и выпуск карты, а финальное решение принимает банк.

Формально все аккуратно. По маркетингу — совсем другое впечатление. Пользователь видит связку «eResidency — банк — брокер — номер — Казахстан официально» и делает простой вывод: заплачу, пройду проверку, получу рабочую инфраструктуру. А потом выясняется, что на самом деле он купил не банковский результат, а доступ к попытке этот результат получить.

Это как продавать человеку не сам сервис, а надежду, красиво упакованную в интерфейс и презентацию. Да, внизу, возможно, мелко написано, что гарантий нет. Но основное впечатление от продукта строится не на сносках, а на обещании удобного и официального входа в систему. Если на выходе у заметной части людей этого входа нет, значит проблема уже не в «невнимательном пользователе», а в том, как именно продукт продают.

Более того, публичные материалы Freedom Bank для нерезидентов выглядят заметно строже, чем маркетинговое ощущение от eResidency. Банк писал, что для открытия счета и выпуска карты нерезиденту требуется личное присутствие в отделении, паспорт, ИИН и действующий номер телефона. Также банк указывал на своем сайте, что не участвует в оформлении ИИН и что ИИН оформляется через ЦОН.

Для читателя и предпринимателя вывод неприятный, но честный. eResidency Kazakhstan сейчас нельзя воспринимать как готовый банковский продукт. Это скорее платный входной билет в систему с неопределенным исходом. Ты платишь не за счет, не за карту и не за гарантированный запуск сервисов. Ты платишь за шанс, что вся цепочка сработает. И если это не проговаривать прямо, то претензии пользователей к маркетинговым обещаниям более чем понятны.