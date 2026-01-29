Я сделал eResidency Kazakhstan. Банковский счет, брокерский счет, ИИН, номер телефона. Все официально

Если коротко: да, это работает. Если по-честному: работает не «по гайдам из Телеграма», а только если идти по правилам. Рекламу увидел случайно в телеграм канале и решил попробовать.

Я прошёл весь путь e-Residency Kazakhstan сам — от заявки до реальных сервисов, которыми можно пользоваться каждый день. Без серых схем, «договоримся» и мутных посредников.

Рассказываю, что в итоге получилось.

Нужно сразу сказать, что это платная виза. В рекламе увидел: Сейчас действует акционная цена $499 — в ближайшее время планируется повышение до $999. Купился и скачал приложение в appstore. Ссылка: https://eresidency.gov.kz

Регистрация и основная коммуникация в происходит через емаил

Оплата пошлины после верефикации в мобильном приложении. Я получил ИИН и номер телефона eSIM. Баланс можно пополнять через крипту.

Не знаю зачем его пополнять, я так понял тариф бесплатный, только для СМС. Но это не точно.

Вот моя цифровая карта

Что у меня теперь есть

1. ИИН (индивидуальный идентификационный номер)

Это ключ ко всему. Без ИИН в Казахстане вы — турист.

С ИИН — полноценный участник системы: банки, финансы, госуслуги.

2. Банковский счёт во Freedom Banker

Обычный, рабочий счёт:

во всех основных валютах

с возможностью международных операций

Никакой «карты для галочки». Реально используемый счёт.

3. Банковский счёт в Цифра банк

Из Цифра Банка можно легко переводить деньги в казахский Freedom

4. Брокерский счёт

Да, тоже официально.

Можно работать с ценными бумагами в правовом поле Казахстана, а не «через знакомого знакомого».

5. Номер телефона Казахстана

Симка оформлена на меня, а не «на дропа».

А значит:

нормально приходят SMS от банков

нет блокировок

нет риска, что номер завтра «умрёт»

Почему это прикольно

Потому что легальо и официально. Cейчас рынок завален историями в стиле:

«Мы вам всё откроем за 3 дня, ничего делать не надо, просто пришлите паспорт».

А потом:

счёт замораживают

брокер закрывает доступ

номер оказывается оформленным на какого-то Васю

банк задаёт вопросы, а отвечать некому

Что дальше

Теперь чтобы все было законно нужно наверное подать данные в ФНС. А еще есть возможность отркрыть компанию в Казахстане, тоже удаленно. Но она пока мне не нужна.

Также скоро: ЭЦП, интеграции с международными платформами, регистрация и сопровождение компаний в МФЦА (AIFC), криптокарта CardB — coming soon.