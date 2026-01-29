Я сделал eResidency Kazakhstan. Банковский счет, брокерский счет, ИИН, номер телефона. Все официально
Я прошёл весь путь e-Residency Kazakhstan сам — от заявки до реальных сервисов, которыми можно пользоваться каждый день. Без серых схем, «договоримся» и мутных посредников.
Рассказываю, что в итоге получилось.
Нужно сразу сказать, что это платная виза. В рекламе увидел: Сейчас действует акционная цена $499 — в ближайшее время планируется повышение до $999. Купился и скачал приложение в appstore. Ссылка: https://eresidency.gov.kz
Регистрация и основная коммуникация в происходит через емаил
Оплата пошлины после верефикации в мобильном приложении. Я получил ИИН и номер телефона eSIM. Баланс можно пополнять через крипту.
Не знаю зачем его пополнять, я так понял тариф бесплатный, только для СМС. Но это не точно.
Вот моя цифровая карта
Что у меня теперь есть
1. ИИН (индивидуальный идентификационный номер)
Это ключ ко всему. Без ИИН в Казахстане вы — турист.
С ИИН — полноценный участник системы: банки, финансы, госуслуги.
2. Банковский счёт во Freedom Banker
Обычный, рабочий счёт:
во всех основных валютах
с возможностью международных операций
Никакой «карты для галочки». Реально используемый счёт.
3. Банковский счёт в Цифра банк
Из Цифра Банка можно легко переводить деньги в казахский Freedom
4. Брокерский счёт
Да, тоже официально.
Можно работать с ценными бумагами в правовом поле Казахстана, а не «через знакомого знакомого».
5. Номер телефона Казахстана
Симка оформлена на меня, а не «на дропа».
А значит:
нормально приходят SMS от банков
нет блокировок
нет риска, что номер завтра «умрёт»
Почему это прикольно
Потому что легальо и официально. Cейчас рынок завален историями в стиле:
«Мы вам всё откроем за 3 дня, ничего делать не надо, просто пришлите паспорт».
А потом:
счёт замораживают
брокер закрывает доступ
номер оказывается оформленным на какого-то Васю
банк задаёт вопросы, а отвечать некому
Что дальше
Теперь чтобы все было законно нужно наверное подать данные в ФНС. А еще есть возможность отркрыть компанию в Казахстане, тоже удаленно. Но она пока мне не нужна.
Также скоро: ЭЦП, интеграции с международными платформами, регистрация и сопровождение компаний в МФЦА (AIFC), криптокарта CardB — coming soon.
