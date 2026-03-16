Налогообложение доходов, полученных физическими лицами от личного фонда

Возможность создавать прижизненные личные фонды в России появилась еще год назад. Однако большую популярность российские аналоги зарубежным трастам/частным фондам так и не приобрели.

Одна из причин ― новизна этого инструмента и отсутствие правоприменительной практики. Другая причина ― отсутствие специального налогового режима. Поправки к НК РФ одновременно с принятием законодательства о личных фондах внесены не были, что, по сути, означало применение к фондам общих правил и приводило к двойному налогообложению. Недавно этот пробел был устранен ― большим законом о реализации основных направлений налоговой политики в НК РФ были внесены изменения, определяющие особенности налогообложения личных фондов и их выгодоприобретателей.

В сентябре 2023 года коллеги из фирмы "Деловые Решения и Технологии" (бывший Делойт) сделали обзор про личные фонды. В обзоре: — Правовое регулирование личных фондов. — Налогообложение прибыли личного фонда. — НДФЛ с доходов выгодоприобретателей. — НДС — Налог на имущество личного фонда.

Что такое личный фонд

Объект обложения НДФЛ - это доход, полученный налогоплательщиком.

Перечень доходов, которые не подлежат обложению НДФЛ, установлен статьей 217 Налогового кодекса РФ.

Кратко: есть человек, у такого человека есть имущество, человек передает свое имущество созданной специальной организации - личному фонду, теперь собственник не этот человек, а личный фонд. Личный фонд занимается управлением имуществом. Такой человек называется учредитель.

Получение доходов от личного фонда после смерти учредителя

Согласно абзацу 1 пункта 18.2 статьи 217 Налогового кодекса РФ, доходы, полученные от личного фонда после смерти учредителя, не облагаются НДФЛ.

Речь идет про доходы в денежной или натуральной формах, которые получены:

— В соответствии с утвержденными учредителем личного фонда условиями управления.

— При распределении оставшегося после ликвидации этого личного фонда имущества.

Такие доходы не облагаются НДФЛ, если они получены выгодоприобретателями или отдельными категориями лиц из неопределенного круга лиц.

Получение доходов от личного фонда при жизни учредителя

Согласно абзацу 2 пункта 18.2 статьи 217 Налогового кодекса РФ если доходы получены от личного фонда до дня смерти учредителя, такие доходы освобождаются от налогообложения, только если они получены:

— Самим учредителем этого личного фонда.

— Супругом или супругой учредителя.

— Детьми учредителя.

— Родителями учредителя.

— Дедушкой, бабушкой, внуками учредителя.

— Братьями или сестрами учредителя.

Такие доходы учредителя и его членов семьи освобождаются от налогообложения, если на дату их получения они являются налоговыми резидентами РФ.

