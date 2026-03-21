Налогообложение дарения между физическими лицами

Перечень доходов, которые не подлежат обложению НДФЛ, установлен статьей 217 Налогового кодекса РФ.

Согласно пункту 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ, доходы в денежной и натуральной формах, получаемые физическими лицами от физических лиц в порядке дарения не облагаются НДФЛ.

Это значит, что когда один человек подарил другому человеку, например, деньги, то тот, кто получил деньги в подарок, не должен декларировать такой доход и не должен платить НДФЛ.

Это не касается случаев дарения:

— Недвижимого имущества.

— Транспортных средств.

— Ценных бумаг.

— Производных финансовых инструментов.

— Цифровых финансовых активов.

— Цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.

— Цифровой валюты.

— Долей.

— Паев.

А это значит, что когда один человек подарил другому человеку, например, недвижимость, транспорт или ценные бумаги, то тот, кто получил такие активы в подарок, должен задекларировать такой доход и должен заплатить НДФЛ.

Вместе с тем доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками, то есть:

— Супругами.

— Родителями и детьми.

— Дедушкой, бабушкой и внуками.

— Братьями и сестрами.

Это значит, что когда недвижимость, транспорт или ценные бумаги дарят члены семьи и близкие родственники, то у принимающей стороны не возникает обязанности декларировать такой доход.

С 2026 года это все не применяется в отношении доходов, получаемых физическими лицами, имевшими в течение хотя бы одного дня года, в котором получен соответствующий доход, статус иностранного агента.

Если доходы от дарения не освобождаются от обложения НДФЛ в соответствии с подпунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ , то такие доходы облагаются НДФЛ в обычном порядке.