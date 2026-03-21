Налогообложение дарения между физическими лицами
Перечень доходов, которые не подлежат обложению НДФЛ, установлен статьей 217 Налогового кодекса РФ.
Согласно пункту 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ, доходы в денежной и натуральной формах, получаемые физическими лицами от физических лиц в порядке дарения не облагаются НДФЛ.
Это значит, что когда один человек подарил другому человеку, например, деньги, то тот, кто получил деньги в подарок, не должен декларировать такой доход и не должен платить НДФЛ.
Это не касается случаев дарения:
— Недвижимого имущества.
— Транспортных средств.
— Ценных бумаг.
— Производных финансовых инструментов.
— Цифровых финансовых активов.
— Цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.
— Цифровой валюты.
— Долей.
— Паев.
А это значит, что когда один человек подарил другому человеку, например, недвижимость, транспорт или ценные бумаги, то тот, кто получил такие активы в подарок, должен задекларировать такой доход и должен заплатить НДФЛ.
Вместе с тем доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками, то есть:
— Супругами.
— Родителями и детьми.
— Дедушкой, бабушкой и внуками.
— Братьями и сестрами.
Это значит, что когда недвижимость, транспорт или ценные бумаги дарят члены семьи и близкие родственники, то у принимающей стороны не возникает обязанности декларировать такой доход.
С 2026 года это все не применяется в отношении доходов, получаемых физическими лицами, имевшими в течение хотя бы одного дня года, в котором получен соответствующий доход, статус иностранного агента.
Если доходы от дарения не освобождаются от обложения НДФЛ в соответствии с подпунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ , то такие доходы облагаются НДФЛ в обычном порядке.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.