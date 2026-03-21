Налогообложение наследования между физическими лицами
Перечень доходов, которые не подлежат обложению НДФЛ, установлен статьей 217 Налогового кодекса РФ.
Согласно пункту 18 статьи 217 Налогового кодекса РФ, доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ.
С 2026 года это все не применяется в отношении доходов, получаемых физическими лицами, имевшими в течение хотя бы одного дня года, в котором получен соответствующий доход, статус иностранного агента.
Еще это не касается:
— Вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства.
— Вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
Так сделано потому, что это не наследство, а регулярный доход от использования прав: по наследству передаются сами права (и это не облагается НДФЛ), а выплаты за их использование (роялти) возникают уже после и облагаются как обычный доход человека.
Что не имеет значения для налогообложения:
— В каком государстве находится наследуемое имущество.
— Является ли физическое лицо - наследник налоговым резидентом РФ.
— Степень и вообще наличие родства наследника с наследодателем.
