Налогообложение наследования между физическими лицами

Перечень доходов, которые не подлежат обложению НДФЛ, установлен статьей 217 Налогового кодекса РФ.

Согласно пункту 18 статьи 217 Налогового кодекса РФ, доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ.

С 2026 года это все не применяется в отношении доходов, получаемых физическими лицами, имевшими в течение хотя бы одного дня года, в котором получен соответствующий доход, статус иностранного агента.

Еще это не касается:

— Вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства.

— Вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Так сделано потому, что это не наследство, а регулярный доход от использования прав: по наследству передаются сами права (и это не облагается НДФЛ), а выплаты за их использование (роялти) возникают уже после и облагаются как обычный доход человека.

Что не имеет значения для налогообложения:

— В каком государстве находится наследуемое имущество.

— Является ли физическое лицо - наследник налоговым резидентом РФ.

— Степень и вообще наличие родства наследника с наследодателем.