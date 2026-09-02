Авторы блогов на «Клерке» теперь могут сами закрывать комментарии в свих статьях

Авторы блогов на «Клерке» теперь могут самостоятельно закрывать комментарии под своими публикациями. Новая функция появилась после громкого спора, который на «Клерке» уже получил название «Евгений Рябов гейт».

Появилась новая функция — «Запретить комментарии» для авторов блогов на Клерке.

В меню публикации появился пункт «Запретить комментарии». Автор может отключить обсуждение под любой своей статьей, если оно ушло далеко от темы, превратилось в перепалку или он просто не хочет участвовать в дискуссии.

После отключения оставленные комментарии будут скрыты, а новые написать будет нельзя.

Во всем виноват «Евгений Рябов гейт»

Все началось с бурного обсуждения статьи Евгения Рябова об образе будущего России. Читатели критиковали не только идеи автора, но и его манеру общения. Евгений отвечал, спор становился все горячее, и в него пришлось вмешаться модерации и закрыть комментарии к статье.

Затем дискуссия продолжилась под статьей «Куда авторы уходят с vc.ru. Не наступает ли „Клерк“ на те же грабли». Сообщество «Клерка» спорило уже о более широком вопросе: где заканчивается свобода комментариев и начинается токсичная атмосфера, из-за которой авторы перестают писать.

Так «Евгений Рябов гейт» неожиданно привел к новому релизу.

Это не запрет критики и не замена модерации. Просто теперь автор сам решает, нужна ли ему дискуссия под собственной публикацией.