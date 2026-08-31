Во время разговора Евгений Рябов рассказал, что его статьи на vc.ru перестали попадать в поисковики. Кроме того, площадка удалила его профиль вместе со всеми публикациями — даже старыми. Я решил разобраться, что происходит с авторами на площадке, выросшей на UGC, и не рискует ли «Клерк» наступить на те же грабли.

Вчера встретился с Евгением Рябовым — предпринимателем, юристом и писателем. Он уже четыре месяца путешествует по России и выбирает, где поселиться. В финале пока Краснодар и Казань.

В Краснодаре Евгения впечатлили парк Галицкого и офис «Клерка». Про парк понятно. Но соседство нашего офиса с парком в этом рейтинге мне особенно приятно.

Из встречи получилось короткое интервью. Среди прочего Евгений рассказал, что его статьи на vc.ru перестали попадать в поисковики. Кроме того, площадка удалила его профиль вместе со всеми публикациями — даже старыми. Его аккаунт признали коммерческим: публикации и его профиль перестали показываться в лентах и индексироваться в поисковиках. Хочешь вернуть видимость — покупай подписку.

Я решил проверить, что там происходит. И неожиданно увидел проблему, к которой мы сами подходим на «Клерке».

Что случилось на vc.ru

Площадка не закрывает от поиска вообще все бесплатные статьи. Ограничения касаются аккаунтов, признанных коммерческими.

Но определение очень широкое. Согласно официальным правилам, коммерческим может считаться блог, который помогает продвигать товар, услугу, проект или самого автора. Неважно, компания это или обычный человек.

Короткий вывод: vc.ru действительно продаёт коммерческим авторам не продвижение, а фактически само право быть найденными. Это вредит площадке, но не является единственной причиной падения трафика.

Что установлено:

vc.ru официально пишет: если аккаунт признан коммерческим, без Pro его статьи не показываются в лентах и рекомендациях, не индексируются поисковиками, публиковать можно только один пост в месяц. Критерий коммерческого аккаунта широкий — даже «косвенные признаки извлечения выгоды». Правила vc.ru

Подписка существовала с 2022 года, но осенью 2024-го цена выросла до 49 900 рублей, а в начале 2025-го участились жалобы на массовое присвоение коммерческого статуса личным блогам. Пример жалобы

По оценке Similarweb, было 24,1 млн визитов в августе 2025-го и 20,8 млн в сентябре: падение на 13,7%. К июлю 2026-го осталось около 17,2 млн — минус 29% от августовского пика. Данные и разбор

Но сам vc.ru заявлял о 14 млн уникальных посетителей и в мае 2024-го, и в декабре 2025-го. Поэтому корректнее говорить не о доказанном падении за весь 2025 год, а о стагнации и заметном снижении после августа. Медиакит

Почему политика UGC действительно могла ударить по трафику:

У vc.ru 68–85% посещений приходило из поиска. Запрет индексации означает потерю новых страниц, которые могли годами собирать длинный хвост запросов. Уходят предприниматели и эксперты, создававшие оригинальные кейсы бесплатно. Остаётся перекос в сторону новостей, корпоративного SEO и автоматически импортированных публикаций. Платёж никак не делает статью качественнее. Он лишь открывает поисковику доступ к ней.

Но главный внешний фактор — сам поиск. В первой половине 2025 года информационные сайты потеряли в среднем около 30% органического трафика из-за нейроответов Google и «Яндекса». Исследование, опубликованное «Коммерсантом» А vc.ru с его огромной зависимостью от SEO оказался особенно уязвим.

Зачем они это сделали

Причина понятна. Сильный домен быстро обрастает SEO-мусором.

Туда идут статьи про займы, криптовалюту, рейтинги сервисов, казино и очередные «20 лучших нейросетей». Автору часто не нужны ни читатели площадки, ни обсуждение. Ему нужен вес чужого домена, чтобы подняться в поиске.

Google отдельно борется с таким использованием известных сайтов. В правилах поисковика это называется злоупотреблением репутацией домена.

Поэтому желание почистить площадку я понимаю. Но деньги — плохой фильтр качества.

Хороший кейс маленькой компании может исчезнуть из поиска, потому что у неё нет 30–50 тысяч рублей в месяц. А бесполезный текст крупного рекламодателя будет индексироваться после оплаты.

Деньги показывают только наличие денег. Они ничего не говорят о качестве статьи.

Заодно авторов подталкивают скрывать коммерческий интерес. Не называй компанию, не ставь ссылку, делай вид, что просто делишься опытом. Получается странно: прозрачного предпринимателя наказывают, а замаскированного рекламщика поощряют.

А трафик действительно падает?

По оценке Similarweb, в августе 2025 года площадка получила 24,1 млн визитов, а в сентябре — 20,8 млн. Минус 13,7% за месяц. К июлю 2026 года осталось около 17,2 млн. Эти цифры собраны в разборе одного из авторов.

Но говорить, что всё рухнуло именно из-за платной индексации, было бы нечестно.

В собственном медиаките сайт заявлял о 14 млн уникальных посетителей ещё в мае 2024 года. В декабре 2025-го называлась та же цифра. То есть сначала скорее была стагнация, а заметное падение началось во второй половине 2025 года.

Кроме того, трафик теряли почти все информационные сайты. Исследование Kokoc Performance, которое публиковал «Коммерсант», показало снижение органического трафика на 15–60%. Среднее падение — около 30%.

Причина — нейроответы поисковиков. Человек получает ответ прямо в выдаче и никуда не переходит.

Но политика площадки могла ускорить падение. Когда поисковики начали забирать читателей, сама площадка одновременно стала выталкивать авторов, которые бесплатно создавали для неё оригинальные материалы.

И тут мне стало немного не по себе

На «Клерке» сейчас противоположная динамика.

В августе 2025 года у нас было 5,3 млн уникальных посетителей, 7 млн визитов и 10,1 млн просмотров страниц. Причём 87% трафика приходило из поиска. Вот подробная статистика.

К декабрю аудитория выросла почти до 9 млн уникальных посетителей. Доля «Клерка» в бухгалтерском сегменте Рунета достигла 50%. Мы обошли ближайшего конкурента на 2,4 млн человек. Об этом писали отдельно.

И пользовательский контент тоже даёт нам аудиторию. Один пост автора «Трибуны» о пенсиях и банковских картах принёс больше миллиона просмотров за сутки.

Мы специально вынесли UGC в отдельную «Трибуну». Пользовательские материалы больше не забивают редакционную главную, но хорошие тексты могут получить дополнительное продвижение.

И всё вроде бы отлично. Только вместе с полезными кейсами к нам хлынули нейросетевые статьи про крипту, инвестиции, маркетинг и быстрый заработок.

Часть публикаций существует исключительно ради поискового трафика и ссылок. Мы начали закрывать такие материалы от индексации.

И вот здесь я боюсь повторить ошибку vc.ru.

Сегодня мы закрываем очевидный текст «Десять лучших нейросетей». Завтра можем закрыть хороший материал предпринимателя. А послезавтра — предложить ему заплатить за возвращение в поиск.

И как теперь не превратить «Трибуну» в помойку

Индексировать вообще всё нельзя — выдача быстро превратится в помойку. Но и продавать индексацию как часть тарифа мне кажется неправильным.

Решение должно зависеть от текста, а не от денег автора.

Есть уникальный опыт, документы, расчёты, профессиональная дискуссия — материал должен индексироваться. Неважно, заплатил автор или нет.

Это вторичный нейросетевой текст, поисковый спам или статья, не имеющая отношения к аудитории сайта, — её можно оставить в личном блоге, но закрыть от поиска.

Продавать стоит продвижение, аналитику, лид-формы, оформление корпоративного блога и помощь редакции. Но не право на существование в поисковиках.

Готового решения у нас пока нет. Мы прямо сейчас ищем границу между открытой площадкой и защитой домена.

Но после разговора с Евгением я понял одну вещь: нельзя незаметно превратить автора, который бесплатно создаёт тебе контент, в клиента, обязанного платить за возможность быть услышанным.

Иначе однажды выяснится, что платить ещё есть кому, а писать уже некому.

Клерк — мощная, трастовая, сверхбыстро индексируемая площадка, которая отлично подходит для AEO-продвижения

После публикации интервью в моем ТГ-канале Сергей Посконный проверил «Клерк» на практике — и пришел в восторг от результата. Вот его вывод в комментариях:

Сергей Посконный «Гипотеза подтвердилась на 100%: Клерк — мощная, трастовая, сверхбыстро индексируемая площадка, которая отлично подходит для AEO-продвижения. Как и обещал: заношу Клерк в обязательный стек для работы со своими B2B-клиентами»

Это важный момент. «Клерк» — не просто нишевое СМИ для бухгалтеров, а высокотрастовая площадка, публикации которой быстро попадают в поисковики и ответы нейросетей. Теперь главное — не растерять этот траст.