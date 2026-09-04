Arhimed0 - чемпион. Сделали рейтинги пользователей и авторов

Кто на «Клерке» пишет больше всех, собирает подписчиков и задает тон сообществу — теперь это можно увидеть в обновленных рейтингах.

Теперь активность в сообществе можно измерить: кто больше пишет, комментирует, собирает подписчиков и очки репутации — тот и поднимается выше.

Мы обновили рейтинг пользователей. Тройка лидеров отображается на пьедестале, а ниже можно увидеть полный список участников. Свое место и количество очков пользователь видит отдельно — искать себя во всем рейтинге не придется.

На момент публикации чемпионом недели стал Arhimed0 с 257 очками. На втором месте Андрей Мильский — 136 очков, на третьем Наталия Лукина — 118. Архимед пока ушел в серьезный отрыв, но неделя еще не закончилась.

Рейтинг можно построить за неделю, месяц, полгода, год или все время. А в расширенном виде — подробнее посмотреть активность пользователей: статьи, комментарии, подписчиков и другие показатели.

Все релизы «Клерка» можно найти на отдельной странице.

Еще мы запустили отдельный рейтинг авторов. Здесь главный показатель — количество опубликованных постов. Можно посмотреть, кто пишет на «Клерке» активнее всех, и самому включиться в соревнование.

Также мы обновили блоки рейтингов в «Трибуне». Теперь там удобно следить за активностью всего сообщества.