Еще раз про «Красный уголок бухгалтера

О проекте

КУБ — «Красный уголок бухгалтера», сообщество бухгалтеров, налоговых консультантов и аудиторов от «Клерка». Здесь задают вопросы, разбирают рабочие ситуации, читают новости и помогают друг другу.

Наша миссия — сделать так, чтобы бухгалтер не оставался один со своей проблемой.

В работе постоянно возникают вопросы, на которые мало найти статью закона. Нужно понять, как поступить: что ответить налоговой, как исправить ошибку, почему программа считает иначе. Часто самый полезный ответ есть у коллеги, который уже через это прошёл.

КУБ существует именно для таких разговоров. Здесь можно спросить, даже если вопрос кажется простым. Можно предложить своё решение, поспорить по существу или рассказать о неудачном опыте — он тоже кому-то поможет.

Сообщество появилось в 2016 году в «Запрещённобуке», затем продолжило жизнь в Telegram. Теперь у КУБа есть собственная площадка. Мы хотим, чтобы накопленные знания и связи между людьми сохранялись независимо от судьбы социальных сетей и мессенджеров.

Задать вопрос можно на сайте или через Telegram-бота. Уведомления помогут не пропустить ответы, а рейтинг участников — найти активных коллег и познакомиться с их публикациями.

В ленте КУБа также выходят новости для бухгалтеров, в том числе публикации, доступные только участникам сообщества. Их можно обсудить с коллегами и разобраться, что они меняют в вашей работе.

За ответами стоят участники сообщества. Поэтому здесь важны уважение к собеседнику, аргументы и ссылки на источники. Если обстоятельства неясны — уточняем. Если ошиблись — исправляем.

Сегодня вы помогли коллеге. Завтра коллега поможет вам. Так работает КУБ.с