Мы только что выкатили судебную практику в СПС Клерка

Наконец выложили то, что делали последние месяцы. Рассказываю, что мы сделали и зачем.

Клерк добавил в Клерк.Систему раздел «Судебная практика»: решения Верховного Суда, арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Раздел входит в платную подписку, но до 1 ноября 2026 года мы открываем к нему бесплатный доступ в рамках R&D — чтобы вы спокойно посмотрели, как он работает.

С чего всё началось

Классический сценарий. Нужно понять, как суды читают норму. Открываешь закон в одной вкладке, поиск по судебным актам — во второй, банк решений — в третьей. Находишь решение 2023 года, читаешь, вроде то. А потом выясняется, что его отменили в апелляции, и ты полчаса читал не то. Или наоборот: норма поменялась, а решение старое, и непонятно, применимо ли оно вообще.

Вот эту дырку между законом и практикой мы и закапывали.

Что внутри

У СПС Клерка две базы, и это главное изменение.

Правовая база — klerk.systems/docs — та половина СПС, с которой всё начиналось. Вся нормативка в одном месте: 20 кодексов, 2 261 федеральный закон, 814 приказов ведомств, постановления Правительства и главного санитарного врача (не спрашивайте у меня зачем), указы Президента, 10 ФСБУ и 24 ПБУ с приказами. Всего 3 804 документа и 4 230 редакций. Мне она нравится не объёмом, а тем, что у любого документа можно встать на конкретную дату и увидеть, что действовало тогда. Например, статья 164 НК РФ: сегодня одна редакция, с 1 октября — другая, и видно ровно то, что меняется, а не абзац целиком. Мы специально не делаем вид, что закон — это одна версия текста. Он живой, и 271 редакция в базе прямо сейчас ждёт своей даты вступления в силу.

Судебная база — klerk.systems/court. Это новое. 2 825 актов: 1 181 — Верховный Суд, 710 — арбитражные суды, 428 — районные, 262 — мировые судьи, 183 — кассационные суды общей юрисдикции. Пока немного — и я скажу об этом ниже.

Что мне самому нравится больше всего

Две вещи.

Первая — итог дела словами суда. Не пересказ редакции, а цитата из резолютивной части. Открываешь акт и сразу видишь: «отказать в передаче кассационной жалобы». Не надо читать восемь страниц, чтобы понять, кто выиграл.

Вторая — путь дела. Все инстанции по порядку: суд, дата, результат. Оставлено без изменения, отменено, направлено на новое рассмотрение. Ровно то, чего мне не хватало в том самом сценарии с решением 2023 года.

И конечно, самое интересное — связка. Номер статьи прямо в тексте решения открывает её действующую редакцию. А на странице статьи видно, сколько актов на неё ссылаются и чем заканчивались споры. Таких ссылок в базе уже 26 981 — на 2 392 статьи из 19 кодексов и законов.

Кстати, я люблю залезть в статистику по статьям 309 и 310 ГК РФ: 146 актов ссылаются на обе вместе. Видно, как норма обрастает практикой.

Что пока не идеально

Раз уж рассказываю честно, то до конца.

2 825 актов — это начало, а не «вся практика». База растёт, и по многим темам пока пусто. Мы пишем об этом прямо в интерфейсе, а не показываем пустой список.

Даты актов сверены не везде. Где сверили — стоит отметка «дата сверена», где нет — «не сверена». Мне кажется, честнее показать статус, чем делать вид, что всё проверено.

Поиск будем дорабатывать. Он работает, но я вижу, где он ещё тупит.

Тексты актов — из открытых источников, сведения справочные. Это оговорка не для юристов, она реально важна.

Почему сейчас бесплатно

Мы в фазе R&D. Нам нужны не комплименты, а реальные сценарии: что вы ищете, чего не находите, где интерфейс путает. Поэтому до 1 ноября 2026 года Судебная база открыта бесплатно и без подписки.

Это не «попробуйте и мы вас потом уговорим». Просто если тема ваша — заходите и пользуйтесь.

Если понравится

Судебная база — часть Клерк.Системы, подписки, которую мы продаём: там ещё база решённых вопросов, разборы законов, сервисы, ИИ-консультант, проверка контрагентов. Тарифы — на этой странице. После 1 ноября доступ к Судебной базе останется там же.

Но честно: сначала посмотрите. Ссылка — klerk.systems/court.

И напишите мне, что не работает. Лучше всего — с примером: какой запрос вводили и что ожидали увидеть. Я читаю всё.