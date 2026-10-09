В СПС Клерка уже 17 975 документов: от кодексов до судебных решений. 30 тысяч писем — на очереди

В правовой базе Клерка уже 5 133 документа, а в отдельном разделе «Судебник» — 12 842 судебных акта.

С момента первого релиза мы продолжаем наполнять СПС Клерка. Рассказываю, что уже можно использовать в работе и что появится дальше.

Все кодекы с редакциями

Можно открыть документ и выбрать редакцию, которая действовала в нужный момент. Это пригодится, когда разбираетесь с операцией прошлого периода или проверяете, какие правила применялись на дату спора.

В базе доступны:

Что ещё есть в правовой базе

Кроме Конституции РФ и кодексов, загрузили:

Около 3 400 федеральных законов , 30 федеральных конституционных законов и 12 законов РФ .

Около 50 указов Президента , 250 постановлений и 5 распоряжений Правительства .

Около 420 постановлений главного санитарного врача .

Более 940 приказов ведомств. Больше всего документов Минфина, Минтруда, ФНС, Социального фонда, ФТС, Росстата, Казначейства и Росалкогольтабакконтроля.

Для бухгалтеров — 20 ПБУ, 10 ФСБУ для организаций, включая ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», а также стандарты бухгалтерского учёта государственных финансов — СГС. Загружаем и приказы, которыми в стандарты вносились изменения.

Письма ведомств и указание Банка России тоже уже появились, но пока их единицы.

Судебник: ещё 12 842 документа

Судебная практика размещена отдельно — в «Судебнике». Сейчас там 12 842 документа. В число 5 133 документов правовой базы они не входят.

Что загружаем дальше

В работе — ещё около 540 приказов ведомств. Ориентируемся на завершение загрузки 10–12 октября. По опыту, около 80% документов попадают в базу после обработки, остальные требуют дополнительной проверки.

Следом займёмся письмами: в очереди около 6 200 писем ФНС и 23 600 писем Минфина. Сроки и долю документов, которые удастся загрузить, оценим по результатам первых загрузок. Пока обещать дату рано.

По отдельным направлениям:

Минтранс: в базе три приказа. Дальше будем пополнять вместе с общей загрузкой ведомственных документов. Подтверждённой даты нет.

«Честный знак» и маркировка: в базе 12 документов со словом «маркировка» в названии. Это пока не полный тематический раздел; сроки его пополнения ещё не определены.

Все цифры — на 9 октября 2026 года. База растёт каждый день, сроки загрузки ориентировочные.

Заходите в СПС Клерка и пишите, каких документов вам не хватает в работе. Это поможет нам расставить приоритеты.