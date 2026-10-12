Сбой 1С-Отчетности, проблемы с Яндекс Пэй и экспорт дизеля: главное за 11 октября

11 октября начались перебои в 1С-Отчётности, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД. Отчёты принимаются и сохраняются, но их передача в ведомства задерживается. 1С рекомендует сохранять подтверждения отправки и письма оператора о сбое.