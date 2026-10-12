Сбой 1С-Отчетности, проблемы с Яндекс Пэй и экспорт дизеля: главное за 11 октября

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Коротко о главном для владельцев компаний и бухгалтеров. Такие обзоры выходят в моём Telegram-канале «Борис Мальцев».
11 октября начались перебои в 1С-Отчётности, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД. Отчёты принимаются и сохраняются, но их передача в ведомства задерживается. 1С рекомендует сохранять подтверждения отправки и письма оператора о сбое.
Многие клиенты не могли проверить баланс, оплатить покупку или перевести деньги. Компания не назвала точного срока восстановления, но заявила, что деньги и записи по счетам сохранены.
Сбой 11 октября нарушил оформление электронных ветдокументов. Для перевозок подконтрольной продукции предусмотрен аварийный порядок: бумажные ВСД с последующей регистрацией в системе.
По данным «Коммерсанта», поставки разрешат отдельным нефтекомпаниям по квотам; на первом этапе планируют вывезти 500 тыс. тонн. Власти также обсуждают смягчение условий выплат нефтекомпаниям: эти послабления пока не приняты.
Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.
Перебои с передачей отчетности в 1С начались ещё 9 октября.