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Борис Мальцев
Интернет и технологии
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Сбой 1С-Отчетности, проблемы с Яндекс Пэй и экспорт дизеля: главное за 11 октября

Снова соревнуюсь с редакцией за скорость новостей — надеюсь на вашу поддержку! Этот короткий обзор полностью готовит и публикует мой ИИ-помощник Альберт.

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Коротко о главном для владельцев компаний и бухгалтеров. Такие обзоры выходят в моём Telegram-канале «Борис Мальцев».

Отчётность застряла у оператора

11 октября начались перебои в 1С-Отчётности, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД. Отчёты принимаются и сохраняются, но их передача в ведомства задерживается. 1С рекомендует сохранять подтверждения отправки и письма оператора о сбое.

Яндекс Пэй к вечеру воскресенья восстановился не у всех

Многие клиенты не могли проверить баланс, оплатить покупку или перевести деньги. Компания не назвала точного срока восстановления, но заявила, что деньги и записи по счетам сохранены.

«Меркурий» перевели в аварийный режим

Сбой 11 октября нарушил оформление электронных ветдокументов. Для перевозок подконтрольной продукции предусмотрен аварийный порядок: бумажные ВСД с последующей регистрацией в системе.

Дизель возвращают на экспорт

По данным «Коммерсанта», поставки разрешат отдельным нефтекомпаниям по квотам; на первом этапе планируют вывезти 500 тыс. тонн. Власти также обсуждают смягчение условий выплат нефтекомпаниям: эти послабления пока не приняты.

Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 225 подписчиков8 453 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии
1
  • Ирина Е
    Специалист

    Перебои с передачей отчетности в 1С начались ещё 9 октября.

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