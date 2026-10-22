Как устроен Клерк и на чем он зарабатывает

2 октября меня пригласили на «Стартап-утро» в краснодарский «Аквариум». Поговорить о Клерке: как устроен бизнес, что мы продаём, кто всё это делает и зачем бухгалтерскому сайту столько продуктов.

Решил пойти. Повод сформулировал у себя в канале:

Привет из Аквариума. Я с 2015 года беру интервью у предпринимателей, а меня никто в Тот еще разговор не зовет. Поэтому я организовал этот разговор себе сам. Проговорил весь свой путь за 25 лет, от Чекона до 300 млн в год. Все как есть, ждите видео на канале Тот еще разговор.

Видео будет на «Тот ещё разговор». А пока покажу слайды и расскажу, что за ними стоит. В этой части речь о том, во что Клерк вырос за 25 лет: аудитории, продуктах, команде и деньгах.