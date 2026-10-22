Как устроен Клерк и на чем он зарабатывает

2 октября меня пригласили на «Стартап-утро» в краснодарский «Аквариум». Поговорить о Клерке: как устроен бизнес, что мы продаём, кто всё это делает и зачем бухгалтерскому сайту столько продуктов.
Решил пойти. Повод сформулировал у себя в канале:
Привет из Аквариума.
Я с 2015 года беру интервью у предпринимателей, а меня никто в Тот еще разговор не зовет. Поэтому я организовал этот разговор себе сам.
Проговорил весь свой путь за 25 лет, от Чекона до 300 млн в год. Все как есть, ждите видео на канале Тот еще разговор.
Видео будет на «Тот ещё разговор». А пока покажу слайды и расскажу, что за ними стоит. В этой части речь о том, во что Клерк вырос за 25 лет: аудитории, продуктах, команде и деньгах.
Бизнес вокруг профессиональной аудитории
Клерк я создал в 2001 году. Начинался он как интернет-проект для бухгалтеров. Сейчас это бизнес, в котором соединены медиа, образование, сервисы и продажи.
Если объяснять совсем прямо, Клерк сегодня большая лидомашина. Мы собираем профессиональную аудиторию, продаём ей собственные продукты и помогаем другим компаниям до этой аудитории добраться.
В центре этой модели бухгалтер, финансист, предприниматель с конкретной рабочей задачей. Разобраться в изменениях, получить ответ, научиться новому, найти сотрудника или выбрать поставщика. Вокруг этих задач и появляются наши продукты.
Медиа и сообщество
Начинается всё с контента. У Клерка больше 8 млн уникальных посетителей в месяц, свыше 150 материалов в день и более 1000 активных авторов. Эти показатели мы приводили в публичной справке в июле 2026 года.
На слайде есть круг, который мне нравится: Клерк занимает 36% среди участников раздела «Бухгалтерия» рейтинга LiveInternet по срезу первого квартала 2026 года. Остальные 64% приходятся на 260 сайтов. Это первое место в конкретном разделе рейтинга, а не заявление, что мы измерили весь бухгалтерский рынок.
За цифрами две большие части. Первая: редакция и эксперты, новости, статьи, разборы законов, SEO и собственные ИИ-инструменты для работы СМИ. Вторая: сообщество. Люди ведут блоги, подписываются на авторов, задают вопросы, комментируют, обмениваются сообщениями.
Сообщество помогает видеть, что волнует людей прямо сейчас. Из одного рабочего вопроса может получиться полезный материал, тема вебинара или идея для нового сервиса.
Как Клерк зарабатывает
У нас два основных направления продаж.
Первое: продукты для своей аудитории. Курсы, подписка, консультации, инструменты для работы. Человек приходит с вопросом, читает материал, а дальше может выбрать подходящий ему продукт.
Второе: продукты для компаний, которым нужна эта аудитория. Реклама, блоги, спецпроекты, сервисы для работы с откликом и репутацией.
По нашей справке на июль 2026 года примерно 45% образовательных продаж проходили без участия менеджера. Это важная часть модели: человек сам знакомится с предложением и покупает. Остальные продажи не исчезают, ими занимается команда.
Основой привлечения служат собственные медиа и сообщество вместо платного performance-маркетинга. Конечно, это не означает, что аудитория достаётся бесплатно. Редакция, технологии, дистрибуция и вся команда стоят денег. Мы вкладываемся в свою площадку, на которой можем развивать разные продукты.
B2C продукты для нашей аудитории
На этом слайде три понятных направления: Школа, Система и Консультации.
Школа помогает освоить профессию или разобраться в новой задаче. Это курсы и вебинары, повышение квалификации, профессиональная переподготовка и корпоративное обучение. У нас свой методологический отдел, полный цикл производства курсов и образовательная платформа.
Система нужна для повседневной работы: разборы законов, нормативная база, сервисы и инструменты по подписке. Не каждый вопрос требует большого курса. Иногда человеку нужно быстро найти нужную норму и понять, как её применять.
Консультации дают ответ на конкретный рабочий вопрос. Здесь есть и эксперты, и ИИ-консультации. Рядом работают справочники, калькуляторы и проверка контрагентов.
Всё это рассчитано на разные ситуации одного и того же специалиста. Сегодня он учится, завтра проверяет документ, послезавтра разбирает нестандартный случай.
B2B продукты и сервисы для бизнеса
Для компаний у Клерка отдельное направление. Прямая реклама на сайте только часть предложения.
Компания может вести блог, публиковать полезные материалы, участвовать в спецпроектах. Может собирать заявки и смотреть, как аудитория реагирует на публикации. Есть профиль компании, рейтинги, пользовательские оценки и интеграция с проверкой контрагентов.
На слайде показан кабинет: публикации, просмотры, дочитывания, заявки. Компании важно видеть, что происходит после выхода материала. Прочитали ли его, заинтересовались ли предложением, появился ли отклик.
Получается более длительная работа с профессиональной аудиторией: компания рассказывает о своём опыте, получает обратную связь и видит результат в одном кабинете.
Как работает команда
В Клерке 150 человек и три дивизиона: Контент, B2C и Бизнес.
В Контент входят редакция, UGC-редакция, которая работает с пользовательскими публикациями, и SEO-департамент. Их задача связана с материалами, авторами и аудиторией.
В B2C работают видеопродакшен, методологи, маркетинг, CRM-отдел, отдел продаж и служба заботы. Здесь есть автоматизированные продажи, CDP и Mindbox. За покупкой курса стоит целая цепочка: его надо придумать, произвести, предложить нужному человеку и помочь ему после покупки.
В Бизнесе свои маркетинг, активные продажи, сопровождение и редакция. Они работают с компаниями и их задачами на нашей площадке.
Отдельно на слайде показан продуктовый юнит: продакт, контент, дистрибуция и СММ, маркетинг, продажи, ИТ. Чтобы продукт жил, недостаточно его разработать. Нужно объяснить, кому он нужен, довести до пользователя, продать и продолжать улучшать. Поэтому мне важно смотреть на продукт вместе со всей этой работой.
Выручка по годам
В 2025 году выручка Клерка составила 310 млн рублей. В посте про выступление я округлил до 300 млн, на слайде показана точная цифра.
За предыдущие годы на графике приведены данные двух направлений, Бизнеса и ЦОК:
2021 год: 51,12 млн рублей.
2022 год: 93,75 млн рублей.
2023 год: 162,83 млн рублей.
2024 год: 210,35 млн рублей.
Здесь важно не запутаться: за 2021–2024 годы показаны два направления, а за 2025 год весь Клерк. Поэтому считать по крайним столбцам, во сколько раз выросла компания, некорректно.
Цифры показываю, чтобы был понятен размер бизнеса за словами «бухгалтерский сайт». И речь именно о выручке, не о прибыли.
Другие продукты и технологии
Кроме основных направлений, у Клерка много других продуктов и сервисов: офлайн- и онлайн-конференции, экспертные и ИИ-консультации, Клерк.Работа, правовая система, проверка контрагентов, справочники и калькуляторы.
Есть рассылки, форумы, реферальная система. Есть технологическая часть: CDP-платформа для работы с данными о клиентах и LMS-платформа для обучения.
Внешне это может выглядеть как длинный список. Но у каждого пункта своя задача. Конференция собирает людей вокруг темы. Форум помогает обсуждать рабочие ситуации. Калькулятор решает небольшой практический вопрос. Образовательная платформа позволяет пройти курс, а инструменты работы с клиентскими данными помогают выстроить коммуникацию.
Из стартапов над которыми я работаю прямо сейчас:
ИИ тоже находится внутри этой работы: в консультациях и инструментах для медиа. Его имеет смысл обсуждать через конкретную пользу для пользователя и команды.
Мои проекты и зачем нам продакты
Сейчас мои основные проекты: Клерк и «Тот ещё разговор», подкаст для предпринимателей от предпринимателей.
До этого были и другие проекты. В 2009 году я создал «Живую Кубань», в 2011-м продал её. В 2013 году запустил «Кублог». Клерком занимаюсь с 2001 года.
На последнем слайде у меня крупно написано: «Нужны продакты». Это прямое приглашение. У Клерка много продуктов, и нам нужны люди, которые будут ими заниматься: понимать аудиторию, находить задачи, проверять решения и отвечать за развитие продукта.
Если вам это интересно, заходите в мой Telegram. Там рассказываю о том, что делаю, там же можно связаться со мной.
А полный разговор о пути за 25 лет ждите на YouTube-канале «Тот ещё разговор». В этот раз я по другую сторону интервью.
Результат впечатляет! ⭐⭐⭐⭐⭐ Спасибо, что поделились.
Надеюсь, статью прочитают те, кто не понимает: «Клерк» — это прежде всего успешный коммерческий проект, а не социальная или благотворительная организация, где вам что-то должны "за просто так" или еще попу на повороте заносить. Всё-таки важно понимать, где ты находишься и какие здесь правила и также быть уместным.
От души рекомендую 👉«Тот ещё разговор»— подкаст для предпринимателей от предпринимателей. Сама смотрю с огромнейшим интересом. Желаю проекту дальнейшего развития и процветания!🚀
Знаю о Клерке все и дальше больше, а все равно с интересом читаю публикации про Клерк от Бориса)🔥🔥🔥🔥🔥