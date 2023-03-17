Сохранение жилья у гражданина-банкрота

Рассматривается Законопроект № 309801-8 по защите жилищных прав банкротов

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Депутаты Государственной Думы Н.В.Костенко, И.И.Демченко, А.Н.Дорошенко

Содержание инициативы

Согласно законопроекту суд вправе утвердить отдельные мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина, которые распространяются только на отношения гражданина и кредитора, требования которого обеспечены залогом (ипотекой) жилого помещения (его части), являющегося для гражданина и членов его семьи, совместно проживающих в этом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания помещением (далее в настоящей статье – заложенное жилье).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что сложившаяся негативная судебная практика, в которой ипотечные заемщики, в том числе военнослужащие, при рассмотрении дел об их личном банкротстве при условии надлежащего выполнения ипотечных обязательств лишаются единственного жилья, ставит под сомнение конституционные (государственные) гарантии в сфере жилищного обеспечения граждан.

Материалы к законопроекту

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