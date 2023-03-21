Законопроекты

Защита жилищных прав военнослужащих

Рассматриваются дополнительные гарантии прав военных на жилье.

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Защита жилищных прав военнослужащих
Иллюстрация: freepik/freepik

Инициатор поправок

Законопроект № 310897-8 подготовлен Правительством.

Содержание поправок

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому за военнослужащими – гражданами, проходящими военную службу по контракту, направленными для прохождения военной службы за пределы территории Российской Федерации, и членами их семей, в случаях установленных федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сохраняется:

  • право состоять в списках нуждающихся в специализированных жилых помещениях и право на обеспечение служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;

  • право пользования занимаемыми ими служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованными жилыми помещениями;

  • право на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (далее – денежная компенсация) в местах проживания членов их семей.

Законопроект также закрепляет, что вышеуказанные права сохраняются за военнослужащими – гражданами, проходящими военную службу по контракту в воинских частях (организациях, учреждениях, органах, отдельных федеральных контрольно-пропускных пунктах), дислоцированных в отдельных регионах Российской Федерации, населенных пунктах и местностях Российской Федерации, определенных Правительством Российской Федерации, и членами их семей.

Законопроектом указанные выше гарантии предусматриваются и для сотрудников войск национальной гвардии.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по жилищному праву

Сохранение жилья у гражданина-банкрота – ссылка.

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