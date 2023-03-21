Оценка депутатов Госдумы на Госуслугах

Авторы инициативы
Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди: депутаты ГД А.Г.Нечаев, С.В.Авксентьева, Г.К.Арапов, К.А.Горячева, В.В.Плякин.
Содержание инициативы
Рассматривается законопроект, согласно которому ежегодно избиратели имеют право оценить эффективность деятельности депутата ГД с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» при тайном голосовании.
Также предлагается оценивать деятельность депутатов законодательных органов субъектов, муниципальных депутатов, глав субъектов и муниципалитетов.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что ввиду отсутствия механизма обратной связи избранных должностных лиц избирателями снижается эффективность их деятельности, падает влияние граждан на процесс принятия государственных и муниципальных решений, а также увеличивается социально-экономическая напряженность.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Налоговые новости за февраль 2023 - ссылка.