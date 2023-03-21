Законопроекты

Оценка депутатов Госдумы на Госуслугах

Предлагается установить механизм оценки представителей власти (законопроект № 314667-8).

Версия для печати
Оценка депутатов Госдумы на Госуслугах
Иллюстрация: Anton Belitskiy/pexels

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди: депутаты ГД А.Г.Нечаев, С.В.Авксентьева, Г.К.Арапов, К.А.Горячева, В.В.Плякин.

Содержание инициативы

Рассматривается законопроект, согласно которому ежегодно избиратели имеют право оценить эффективность деятельности депутата ГД с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» при тайном голосовании.

Также предлагается оценивать деятельность депутатов законодательных органов субъектов, муниципальных депутатов, глав субъектов и муниципалитетов.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что ввиду отсутствия механизма обратной связи избранных должностных лиц избирателями снижается эффективность их деятельности, падает влияние граждан на процесс принятия государственных и муниципальных решений, а также увеличивается социально-экономическая напряженность.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Другие материалы

  • Налоговые новости за февраль 2023 - ссылка.

Оценка депутатов Госдумы на Госуслугах
Юзвак Максим
Юзвак Максим

Ведение бизнеса

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Чтобы не тратить время на поиск альтернатив, которые могут покинуть Россиею, мы собрали 10 отечественнхы сервисов для управления бизнесом, которые вам пригодятся.

Сервисы для управления бизнесом. Топ-10: от работы в команде до финансового планирования

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Маркетплейсы

Обзор изменений на Wildberries. Что нужно знать владельцам пунктов выдачи заказов

Условия сотрудничества владельцев ПВЗ с Wildberries постоянно меняются. Вводятся новые меры поощрения, ужесточается система штрафов, усиливается контроль качества обслуживания, меняются требования к обработке заказов. Чтобы зарабатывать и не разориться на штрафах собственнику приходится оперативно реагировать на все изменения маркетплейса. 

Обзор изменений на Wildberries. Что нужно знать владельцам пунктов выдачи заказов
Кадры

Дисквалификация директора: за что грозит, последствия 

Многие считают, что дисквалификация – это нечто редкое. Хотя по состоянию на начало марта 2023 года в реестр дисквалифицированных лиц ФНС включено более 13 тыс. персон. Так что дисквалификация – вещь вполне реальная.

Дисквалификация директора: за что грозит, последствия 

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Право

Модульбанк начал представлять интересы предпринимателей в суде 

Модульбанк расширил сервис комплексной юридической поддержки для предпринимателей Модульюрист. Теперь юрист от банка поможет не только с договорами и другими документами, но и с оформлением лицензий, защитой интеллектуальной собственности, а также сможет оценить судебную перспективу и при необходимости защитить интересы предпринимателя в суде. 

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще