Оценка депутатов Госдумы на Госуслугах

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди: депутаты ГД А.Г.Нечаев, С.В.Авксентьева, Г.К.Арапов, К.А.Горячева, В.В.Плякин.

Содержание инициативы

Рассматривается законопроект, согласно которому ежегодно избиратели имеют право оценить эффективность деятельности депутата ГД с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» при тайном голосовании.

Также предлагается оценивать деятельность депутатов законодательных органов субъектов, муниципальных депутатов, глав субъектов и муниципалитетов.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что ввиду отсутствия механизма обратной связи избранных должностных лиц избирателями снижается эффективность их деятельности, падает влияние граждан на процесс принятия государственных и муниципальных решений, а также увеличивается социально-экономическая напряженность.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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