Дополнительный отпуск при уходе за инвалидом с детства

Инициатор предложения

Законопроект Законопроект № 315256-8 подготовлен Законодательным собранием Ленинградской области

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работающим родителям, осуществляющим уход за инвалидами с детства I и II групп, предоставляется возможность получения дополнительных оплачиваемых четырех выходных дней в месяц до достижения инвалидом с детства I и II групп возраста 23 лет.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что работающие родители инвалидов с детства действующим трудовым законодательством фактически ограничены в возможности самостоятельно осуществлять уход за своим ребенком.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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