Дополнительный отпуск при уходе за инвалидом с детства

Инициатор предложения
Законопроект Законопроект № 315256-8 подготовлен Законодательным собранием Ленинградской области
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работающим родителям, осуществляющим уход за инвалидами с детства I и II групп, предоставляется возможность получения дополнительных оплачиваемых четырех выходных дней в месяц до достижения инвалидом с детства I и II групп возраста 23 лет.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что работающие родители инвалидов с детства действующим трудовым законодательством фактически ограничены в возможности самостоятельно осуществлять уход за своим ребенком.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Другие материалы
Правовые новости за январь 2022 – ссылка