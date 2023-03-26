Какие налоговые инициативы поступили в Госдуму в феврале 2023

Содержание
Финансирование ямальских месторождений и средняя цена по нефти и бензину – законопроект № 294475-8.
Нулевой НДС по ремонту морских судов – законопроект № 289100-8.
Применение льготной ставки в отношении интеллектуальной собственности – законопроект № 297906-8.
Смягчение ответственности по налоговым преступлениям – законопроект № 301951-8.
Освобождение от госпошлины за удостоверение доверенности для оказания бесплатной юридической помощи – законопроект № 297999-8.
Освобождение добровольцев и мобилизованных от пошлины при замене паспорта и водительских прав - законопроект № 302657-8.
Замена терминологии – законопроект № 292402-8.
Повышение социальных вычетов на лечение и обучение – законопроект № 301966-8.
Другие материалы
Обзор писем Минфина по налогам за декабрь 2022 - ссылка.
Налоговые споры за 4 квартал 2022 - ссылка.
Пенсионные новости за январь 2023 - ссылка.
Налоговые новости за февраль 2023 - ссылка.
Правовые новости за январь 2022 - ссылка.
Обзор практики КС по налогам за 2021 - ссылка.
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