Защита военнослужащих от сноса гаража

Инициатор поправок

Законопроект подал депутат ГД Д. А. Парфенов (КПРФ).

Содержание поправок

Согласно законопроекту в случае если гараж, являющийся или не являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие ГК от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принадлежит военнослужащему или членам семьи военнослужащего, запрещается снос данного объекта.

В случае если решение о сносе гаража было принято во время прохождения военной службы, снос данного объекта производится не ранее трехмесячного срока с момента первого дня пребывания физического лица в запасе.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что с целью недопущения умаления статуса военнослужащих и отдачи должной дани уважения их ратному труду, предлагается решить одну из важных проблем, которая касается большого числа граждан России – проблему защиты личного имущества в виде гаражей от неправомерного сноса.

Действие законопроекта распространяется на всех защитников Родины, имеющих статус военнослужащего.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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