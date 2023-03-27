Защита военнослужащих от сноса гаража

Инициатор поправок
Законопроект подал депутат ГД Д. А. Парфенов (КПРФ).
Содержание поправок
Согласно законопроекту в случае если гараж, являющийся или не являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие ГК от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, принадлежит военнослужащему или членам семьи военнослужащего, запрещается снос данного объекта.
В случае если решение о сносе гаража было принято во время прохождения военной службы, снос данного объекта производится не ранее трехмесячного срока с момента первого дня пребывания физического лица в запасе.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что с целью недопущения умаления статуса военнослужащих и отдачи должной дани уважения их ратному труду, предлагается решить одну из важных проблем, которая касается большого числа граждан России – проблему защиты личного имущества в виде гаражей от неправомерного сноса.
Действие законопроекта распространяется на всех защитников Родины, имеющих статус военнослужащего.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Налоговые новости за февраль 2023 – ссылка.