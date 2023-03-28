Снятие ограничений на применение вычета НДФЛ и исправление пунктуации

Материалы по НДФЛ
Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
Налоговая новость связана с предложением по расширению возможностей применения имущественного налогового вычета по НДФЛ в отношении расходов на уплату процентов по ипотеке (законопроект № 319133-8).
Топ-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
Немало компаний готовы терпеть тяготы и лишения конкурентной борьбы, но обходить стороной участие в гособоронзаказе (ГОЗ). Но опытные компании рассматривают ГОЗ как возможность пережить трудные времена.
В ходе своей деятельности организации проводят ремонт основных средств, который, в зависимости от частоты (периодичности) его проведения, объема и трудоемкости выполняемых работ, подразделяется на капитальный, средний и текущий. Вид фактически проводимого ремонта определяется техническими службами организации.
Бывает так, что работник по личным причинам не может или не хочет трудиться полный день. Порой сам работодатель вводит режим неполного рабочего времени, чтобы сэкономить. Разбираемся, в каких случаях закон разрешает вводить режим неполного рабочего времени и кому это может быть выгодно.
Суммы в строках 140 – 143 декларации по УСН с объектом «доходы» должны быть меньше или равны суммам в строках 130 – 133.
Вносятся изменения в правила выплаты целого ряда мер социальной поддержки. Это касается материнского капитала, определённых видов пенсий и пособий.
Как начинается ваш рабочий день? Мой — с того, чтобы поговорить со всеми 20 сотрудниками департамента «Издательство» и узнать, куда коллективно бежим сегодня. Вот несколько скринов нашей переписки этого утра.
Речь будет идти пока о тестовом режиме для новых ПВЗ, запуск таких тарифов компания планирует во втором квартале года. Более точное время пока неизвестно.
Многие предприниматели, по тем или иным причинам задумываются о расширении своей деятельности и выходе на зарубежные рынки или переносе действующего бизнеса за границу. В таком случае важно рационально подойти к выбору иностранной юрисдикции.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это специально созданный фонд, который объединяет деньги нескольких инвесторов (пайщиков). Это инструмент коллективного инвестирования. То есть каждый инвестор может получить свой пай – именную ценную бумагу, которая подтверждает право собственника на долю имущества фонда.
В разных регионах действует разный минимальный срок владения недвижимостью для целей НДФЛ.