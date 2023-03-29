﻿НДФЛ при продаже недвижимости, подаренной супругами

Отправка декларации по НДС в срок – еще не гарантия того, что компания избежит штрафа за опоздание. У налоговиков есть несколько законных оснований отказать в приеме отчета. Собрали их все в чек-листе. Скачайте его тут и перед тем, как сдаваться, убедитесь, что по каждому пункту все в порядке, чтобы успеть исправить.