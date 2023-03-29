Законопроекты

Запрет рекламы сексуальных услуг

В Госдуме предлагают прекратить рекламировать сексуслуги (законопроект № 322216-8).

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Инициатор предложения

Законопроект подготовлен Законодательным Собранием Санкт-Петербурга

Содержание предложения

Согласно законопроекту не допускается реклама сексуальных услуг, то есть полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального характера, условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение либо обещание вознаграждения.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что проблему составляет не только нравственный аспект рекламы указанного вида услуг, но и материальный: объявления клеятся на специальные растворы, что не позволяет в полной мере ответственным за содержание имущества лицам удалить их путем отскабливания, оттирания, отклеивания и иными способами. Результатом является причинение вреда городскому имуществу и имуществу третьих лиц.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Обзор семейного права за февраль 2023 - ссылка.

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