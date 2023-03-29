Налоговые споры

Порядок определения последствий по УСН при оставлении залога за залогодержателем

Предлагаю рассмотреть проблему определения налоговых обязательств по упрощенной системе налогообложения при оставлении залогодержателем имущества за собой.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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