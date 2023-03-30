Алименты на детей предлагают привязать к прожиточному минимуму

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди: депутаты ГД К.А.Горячева, С.В.Авксентьева, Г.К.Арапов, О.Ю.Леонов, В.В.Плякин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту, размер взыскиваемых алиментов не должен быть менее 50% от суммы среднего прожиточного минимума на детей, установленного в соответствующем субъекте РФ по месту жительства ребенка, из расчета на каждого ребенка.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что фактически действующая редакция статьи 81 СК исходит из интересов родителя, уплачивающего алименты, но не ребенка.

Предлагаемый законопроект предусматривает введение определения «прожиточного минимума на ребенка» в СК при определении суммы алиментов и вводит минимальный неснижаемый уровень алиментов, защищая таким образом право ребенка на гарантированное получение минимального содержания.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по семейному праву

Обзор семейного права за февраль 2023 - ссылка.