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Юзвак Максим
Законопроекты

Освобождение добровольцев от уголовной ответственности

Предлагается добровольных участников СВО освобождать от уголовной ответственности (законопроект № 329181-8).

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Автор предложения

Законопроект подготовлен Законодательным Собранием Челябинской области.

Содержание предложения

Согласно законопроекту суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с изменением обстановки данным лицом принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время к службе в ВС уже привлекаются граждане, совершившие преступления.

Таким образом, государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .