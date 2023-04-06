Освобождение добровольцев от уголовной ответственности

Автор предложения
Законопроект подготовлен Законодательным Собранием Челябинской области.
Содержание предложения
Согласно законопроекту суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с изменением обстановки данным лицом принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что в настоящее время к службе в ВС уже привлекаются граждане, совершившие преступления.
Таким образом, государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Обзоры по военным вопросам
Обзор военного права за февраль 2023 — ссылка.
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