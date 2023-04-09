Почта России будет продавать вино через интернет

Инициатор предложения

Законопроект подготовлен Правительством РФ.

Содержание предложения

Согласно законопроекту с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года будет проводится эксперимент по осуществлению розничной продажи дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, с использованием специализированного сайта, принадлежащего акционерному обществу «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого российского вина будет осуществляться на территории города федерального значения Москвы и Московской области.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что эксперимент направлен на оказание дополнительного содействия развитию российского виноделия и изменения баланса на рынке в пользу отечественной продукции.

Материалы к законопроекту

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