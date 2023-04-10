Запрет на продажу электронных сигарет

Инициаторы предложения
Законопроект инициируется 398 депутатами ГД.
Содержание предложения
В ГД рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотин.
Кроме того, вейпы будут продаваться только в розничных магазинах, где будет запрещена их открытая выкладка.
Также предлагается исключить выпуск в обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что проводимый МВД мониторинг чрезвычайных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, свидетельствует о серьезной угрозе для жизни и здоровья граждан при пользовании «вейпов».
В регионах фиксируются случаи отравлений никотинсодержащей жидкостью, в том числе со смертельным исходом.
Так, в январе 2023 года в городе Санкт-Петербурге после курения «вейпа» погибли двое подростков. Аналогичные факты зафиксированы в Алтайском крае и Московской области в январе и ноябре 2022 года.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Материалы по потребительскому праву
Почта России будет продавать вино через интернет - ссылка.
Комментарии