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Юзвак Максим
Судебная практика по налоговым спорам

Мнимые декларации: оспаривание решения инспекции

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры, рассмотренные Верховным Судом в феврале 2023.

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Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры, рассмотренные Верховным Судом в феврале 2023

Содержание (отказные определения):

  • 00:00 — Начало.

  • 00:27 — Подача декларации до окончания налогового периода (Определение от 1 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25615).

  • 01:31 — Оспаривание контролирующим лицом решения налогового органа (Определение от 9 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-19981).

  • 03:42 — Отсутствие права на применение расчетного метода (Определение от 16 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25849).

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .