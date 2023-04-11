Мнимые декларации: оспаривание решения инспекции

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры, рассмотренные Верховным Судом в феврале 2023
Содержание (отказные определения):
00:00 — Начало.
00:27 — Подача декларации до окончания налогового периода (Определение от 1 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25615).
01:31 — Оспаривание контролирующим лицом решения налогового органа (Определение от 9 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-19981).
03:42 — Отсутствие права на применение расчетного метода (Определение от 16 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25849).
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