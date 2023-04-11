Мнимые декларации: оспаривание решения инспекции

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры, рассмотренные Верховным Судом в феврале 2023.

03:42 — Отсутствие права на применение расчетного метода (Определение от 16 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25849).

01:31 — Оспаривание контролирующим лицом решения налогового органа (Определение от 9 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-19981).

00:27 — Подача декларации до окончания налогового периода (Определение от 1 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25615).

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры, рассмотренные Верховным Судом в феврале 2023

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