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Юзвак Максим
Законопроекты

Расширение круга лиц, имеющих право на пенсию по потере кормильца

Предлагается уточнить порядок выплаты пенсии в связи с обучением (законопроект № 332020-8).

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Автор поправок

Законопроект подготовлен Правительством.

Содержание поправок

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается отнести к нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) кормильца из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц, имеющим право на получение пенсии по случаю потери кормильца его детей, братьев, сестер и внуков, достигших возраста 18 лет и завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего, общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .