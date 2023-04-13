Расширение круга лиц, имеющих право на пенсию по потере кормильца

Автор поправок

Законопроект подготовлен Правительством.

Содержание поправок

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается отнести к нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) кормильца из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц, имеющим право на получение пенсии по случаю потери кормильца его детей, братьев, сестер и внуков, достигших возраста 18 лет и завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего, общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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