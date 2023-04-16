Особенности выплаты пенсий военным пенсионерам на новых территориях

Автор инициативы

Законопроект подготовлен Правительством.

Содержание предложения

В ГД рассматривается проект федерального закона, который направлен на установление порядка реализации права граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации и урегулирование условий пенсионного обеспечения указанных граждан на переходный период до 1 июля 2023 г.

При этом гражданам, пенсии которым были назначены по законодательству Украины до 1 декабря 2014 г. (гражданам, проживающим (проживавшим) на территориях Запорожской и Херсонской областей), по законодательству Донецкой и Луганской Народных Республик - до 30 июня 2023 г. периоды военной службы и иной деятельности, учитываемые при назначении пенсии, пересмотру не подлежат.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по пенсионным вопросам

Расширение круга лиц, имеющих право на пенсию по потере кормильца - ссылка.