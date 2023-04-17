Налоговые итоги за март 2023

Поговорим о событиях в налоговой сфере, произошедших в марте 2023 года.

Налоговые законопроекты

В самом конце марта Правительство направило в ГД центральный законопроект месяца, устанавливающий льготный налоговый режим на новых территориях России (законопроект № 326734-8).

Предлагается установить льготные ставки по налогу на прибыль и страховым взносам, а также освободить от земельного налога (на 3 года) и налога на имущество организаций (на 10 лет).

Кроме этого, в марте Правительство предложило оптимизировать налогообложение авиасервисных компаний (законопроект № 316682-8) и уточнить порядок определения вычетов по НДПИ в отношении отдельных участков нефтедобычи (законопроект № 310880-8).

С расширением возможностей применения вычета по НДФЛ выступили депутаты. Так, было предложено применять вычет по расходам на уплату ипотечных процентов по нескольким объектам недвижимости (законопроект № 319133-8).

Впрочем, перспективы у данной инициативы невелики. Аналогичным образом мало шансов на одобрение и у другого депутатского предложения, направленного на увеличение срока применения налоговых льгот в рамках региональных инвестпроектов (законопроект № 321399-8).

Комментарий к налоговым событиям за март 2023

Права контролирующих лиц

Налогоплательщикам и их руководителям следует обратить внимание на дела Плаксин, Сафонова (определение от 06.03.2023 № 310-ЭС19-28370, 303-ЭС22-22958), в которых ВС указал на необходимость предоставления контролирующим лицам, привлекаемым к субсидиарной ответственности, права участвовать в налоговом споре в качестве третьих лиц.

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