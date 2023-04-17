Смягчение условий назначения повышенной пенсии работникам села

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Алтайским краевым Законодательным Собранием.

Содержание поправок

Согласно законопроекту для лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, повышенная фиксированная выплата назначается независимо от места проживания.

В настоящее время такая выплата может быть назначена в период проживания в сельской местности.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в целях установления повышения фиксированной выплаты граждане прописываются в сельской местности, а после установления фиксированной выплаты выписываются и прописываются в городе.

Проект закона направлен на установление конституционных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от места жительства и предоставляет гражданам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, право на повышение фиксированной выплаты независимо от места их проживания.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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