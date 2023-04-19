Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим

Единые повышающие коэффициенты и надбавки для военнослужащих в зоне СВО

Предлагается установить единообразный подход по вопросу начислений и надбавок для военнослужащих в зоне СВО
7

Предлагается установить единообразный подход по вопросу начислений и надбавок для военнослужащих в зоне СВО (Законопроект № 336340-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Д.Г.Гусев, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, А.А.Ремезков, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, С.В.Кабышев, Я.В.Лантратова

Содержание поправок

Согласно законопроекту военнослужащим и сотрудникам МВД, участвующим в специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, устанавливаются повышающие коэффициенты или надбавки к денежному довольствию.

Обоснование

В Пояснительной записке уточняется, что законопроектом предлагается установить размеры окладов по воинским должностям и дополнительных выплат по нормам, предусмотренным для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, для всех военнослужащих, осуществляющих службу при проведении специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по военным вопросам

Уклонисты от армии не смогут быть депутатами - ссылка

Юзвак Максим

Юзвак Максим

498 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Возврат и зачёт налоговой переплаты в 2023 году

    С 2023 года нельзя вернуть переплату по какому-то конкретному налогу. Все долги и переплаты «схлопываются» в сальдо единого налогового счёта. И только если это сальдо положительное, можно вернуть переплату или зачесть в счёт уплаты конкретного налога, сбора или взноса. Рассказываем о новых правилах возврата и зачёта.

    Возврат и зачёт налоговой переплаты в 2023 году
    57
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Новые ФСБУ, уплата взносов и отчетность, разбор вопросов по отпускам и зарплате, требования ФНС и налоговые комиссии. Журнал «Клерк.Премиум» № 14/2023

    Отчетность за 1 квартал 2023 года в разгаре. Если вы не разобрались с заполнением новых отчетных форм, запутались в учете, 1С некорректно формирует документ – вы правильно выбрали Клерк.Премиум.

    Новые ФСБУ, уплата взносов и отчетность, разбор вопросов по отпускам и зарплате, требования ФНС и налоговые комиссии. Журнал «Клерк.Премиум» № 14/2023
    15
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Что делать бухгалтеру, если нет времени сдавать отчеты, изучать ЕНП и новые правила СФР

    А помимо ЕНП еще надо разобраться с ЕФС-1, новшествами с 6-НДФЛ. Как все успеть и кто в этом поможет? Читаем в статье.

    Что делать бухгалтеру, если нет времени сдавать отчеты, изучать ЕНП и новые правила СФР
    128
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB

    Зачем нужна CRM-аналитика: как с ее помощью составить отчет?

    Для бизнесменов разработан многофункциональный инструмент, позволяющий создавать отчеты, которые помогают выстраивать работу с персоналом и заказчиками. Это — CRM-аналитика. Но не все используют его “на полную катушку”. Расскажем, как использовать весь его функционал.

    Зачем нужна CRM-аналитика: как с ее помощью составить отчет?
    9
    Логотип Мой Финансовый консультант
    Мой Финансовый консультант
    Инвестиции

    Компании-единороги: что это за звери и как их отыскать

    Наше время богато на различные, в том числе причудливые, названия и термины, и область экономики и финансов эти веяния не обошли стороной. Периодически то тут, то там мы можем услышать про некие «компании-единороги», ну что ж, пора с ними немного познакомиться.

    Компании-единороги: что это за звери и как их отыскать
    25
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: АБЗ-1 (Асфальтобетонный завод №1) на размещении

    С точки зрения крылатых выражений, инвестиции в асфальт — не очень. А под инвестициями в бетон вообще имеется в виду совершенно не то же самое, что покупка ценных бумаг асфальтобетонных заводов. Ладно, заход я на этот раз не до конца осилил, так что сразу переходим к делу — новому выпуску облигаций АБЗ-1.

    Свежие облигации: АБЗ-1 (Асфальтобетонный завод №1) на размещении
    11
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Налог на имущество организаций

    Налог на имущество в рамках договора инвестиционного товарищества

    Налоговая новость связана с порядком обложения недвижимого имущества в рамках договора инвестиционного товариществ (письмо ФНС от 7 апреля 2023 г. № БС-4-21/4277@).

    18
    Читать еще