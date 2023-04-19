Единые повышающие коэффициенты и надбавки для военнослужащих в зоне СВО

Предлагается установить единообразный подход по вопросу начислений и надбавок для военнослужащих в зоне СВО

Предлагается установить единообразный подход по вопросу начислений и надбавок для военнослужащих в зоне СВО (Законопроект № 336340-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Д.Г.Гусев, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, А.А.Ремезков, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, С.В.Кабышев, Я.В.Лантратова

Содержание поправок

Согласно законопроекту военнослужащим и сотрудникам МВД, участвующим в специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, устанавливаются повышающие коэффициенты или надбавки к денежному довольствию.

Обоснование

В Пояснительной записке уточняется, что законопроектом предлагается установить размеры окладов по воинским должностям и дополнительных выплат по нормам, предусмотренным для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, для всех военнослужащих, осуществляющих службу при проведении специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по военным вопросам

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