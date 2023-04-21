В Москве будут корректировать оплату ЖКХ

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством.

Содержание поправок

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается наделение органов государственной власти г. Москвы полномочиями по установлению особенностей определения размера платы за отопление помещений в многоквартирных домах.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях предотвращения значительного увеличения платы за жилищно-коммунальные услуги, связанного с годовыми климатическими колебаниями и, как следствие, недопущения роста социальной напряженности.

В г. Москве начисление платежей населению за отопление производится равномерно в течение календарного года (по 1/12) исходя из объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме за предыдущий год.

Такой порядок расчетов за отопление позволяет равномерно распределять платеж за отопление в течение всего года и не допускать значительного увеличения платежа за жилищно-коммунальные услуги в течение отопительного сезона.

В г. Москве данный способ расчетов за отопление в условиях экстремально теплой зимы 2020 года и холодной зимы 2021 года привел к тому, что рост ежемесячного платежа за отопление, подлежащего выставлению к оплате населению в 2022 году исходя из объемов тепловой энергии, использованной для нужд отопления в 2021 году, составил в среднем 25% по сравнению с 2021 годом, а по отдельным домам такой рост превысил 50%.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по жилищному праву

Обзор жилищного права за март 2023 - ссылка.