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За секс-рекламу, размещенную в общественном месте, хотят ввести штраф до 500 тыс руб

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг. По мнению чиновников, такая реклама искажает внешний вид города.
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Авторы предложения

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за рекламу сексуальных услуг (Законопроект № 343502-8).

Содержание предложения

Согласно законопроекту размещение и (или) распространение в общественных местах рекламы сексуальных услуг с предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и (или) женщинами, в том числе содержащей скрытое предложение сексуальных услуг, с указанием контактных телефонов и (или) иной контактной информации влечет наложение административного штрафа:

  1. на граждан в размере от двадцати 5 тысяч до 500 тысяч рублей;

  2. на должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

  3. на юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время на территории Санкт-Петербурга сложилась ситуация, когда размещение рекламных объявлений с предложениями сексуальных услуг производится на водосточных трубах, остановках, столбах, стенах домов и других элементах городской архитектуры, что наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города.

Проблема содержит, помимо прочего, материальную составляющую: объявления клеятся на специальные растворы, что не позволяет ответственным за содержание имущества лицам полностью удалить их путем отскабливания, оттирания, отклеивания или иными способами. Результатом является причинение вреда городскому имуществу и имуществу граждан.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

499 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип IriEro
    IriEro
    1 час назад

    Ирина

    А объявления на таком же клее, но с другим содержанием внешний вид города не портят? 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Юзвак Максим
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За секс-рекламу, размещенную в общественном месте, хотят ввести штраф до 500 тыс руб

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг. По мнению чиновников, такая реклама искажает внешний вид города.

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