За секс-рекламу, размещенную в общественном месте, хотят ввести штраф до 500 тыс руб

Авторы предложения
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за рекламу сексуальных услуг (Законопроект № 343502-8).
Содержание предложения
Согласно законопроекту размещение и (или) распространение в общественных местах рекламы сексуальных услуг с предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и (или) женщинами, в том числе содержащей скрытое предложение сексуальных услуг, с указанием контактных телефонов и (или) иной контактной информации влечет наложение административного штрафа:
на граждан в размере от двадцати 5 тысяч до 500 тысяч рублей;
на должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время на территории Санкт-Петербурга сложилась ситуация, когда размещение рекламных объявлений с предложениями сексуальных услуг производится на водосточных трубах, остановках, столбах, стенах домов и других элементах городской архитектуры, что наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города.
Проблема содержит, помимо прочего, материальную составляющую: объявления клеятся на специальные растворы, что не позволяет ответственным за содержание имущества лицам полностью удалить их путем отскабливания, оттирания, отклеивания или иными способами. Результатом является причинение вреда городскому имуществу и имуществу граждан.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии1
Ирина
А объявления на таком же клее, но с другим содержанием внешний вид города не портят?