Льготы по налогам. Пенсионеров хотят освободить от НДФЛ

Никакие государственные пенсии не облагаются НДФЛ. Но по остальным доходам — зарплате, доходам от продажи или сдачи в аренду недвижимости — пенсионеры должны отчислять налог в бюджет. Рассмотрим предложение по освобождению от налогов доходов пенсионеров.

Рассматривается предложение по освобождению от налогов доходов пенсионеров (Законопроект № 343764-8).

Автор поправок

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М. Миронов, Г.Ю. Семигин, О.А. Нилов, В.К. Гартунг, Д.Г. Гусев, А.А. Кузнецов, А.А. Ремезков, Я.В. Лантратова.

Содержание поправок

Согласно законопроекту не облагаются НДФЛ доходы пенсионеров, осуществляющих работу по трудовому или гражданско-правовому договору, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в части налоговой базы, не превышающей 700 тысяч рублей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что необходимость такого освобождения обусловлена тем, что в нашей стране насчитывается порядка 8 млн. работающих пенсионеров, отказ от индексации их пенсий которых с 2016 года в среднем лишает каждого из них суммы более 11 тысяч рублей в год. В этой связи есть способ поддержать указанную категорию лиц, не выделяя дополнительных средств из бюджетов. Законопроект позволит скомпенсировать наиболее нуждающимся работающим пенсионерам отсутствие индексации их пенсии.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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