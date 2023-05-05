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Законопроекты

Индексация и пересчет пенсий работающим пенсионерам. Новый законопроект

Рассматривается очередное предложение по возврату индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Рассматривается очередное предложение по возврату индексации пенсий работающим пенсионерам (Законопроект № 350655-8).

Автор поправок

Законопроект подготовлен Законодательным собранием Ленинградской области.

Содержание поправок

Согласно законопроекту предусматривается перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации страховой пенсии работающих пенсионеров и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Одновременно с этим предлагается осуществить с 1 января 2023 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что принятие настоящего законопроекта позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их материального благосостояния.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

499 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Glawsvet
    Glawsvet 4 минуты назад

    Cветлана

    Все, что касается справедливости, почему-то очень сложно......

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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