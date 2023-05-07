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Законопроекты

Самооборона от животных. Новый законопроект

Предусматриваются новые основания для умерщвления животных. Рассмотрим законопроект (законопроект № 341326 — 8).
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Инициатор предложения

Законопроект подготовлен Алтайским краевым Законодательным Собранием.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому умерщвление животных без владельцев допускается в случае необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица.

Умерщвление животных без владельцев осуществляется лицами, защищающими жизнь, здоровье, права и законные интересы обороняющегося или другого лица, либо самим обороняющимся способом, обеспечивающим безопасность иных лиц.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Другие материалы

  • Обзор писем Минфина по налогам за январь 2023 — ссылка.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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