Самооборона от животных. Новый законопроект

Инициатор предложения
Законопроект подготовлен Алтайским краевым Законодательным Собранием.
Содержание предложения
В ГД рассматривается законопроект, согласно которому умерщвление животных без владельцев допускается в случае необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица.
Умерщвление животных без владельцев осуществляется лицами, защищающими жизнь, здоровье, права и законные интересы обороняющегося или другого лица, либо самим обороняющимся способом, обеспечивающим безопасность иных лиц.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Обзор писем Минфина по налогам за январь 2023 — ссылка.
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