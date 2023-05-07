Самооборона от животных. Новый законопроект

Инициатор предложения

Законопроект подготовлен Алтайским краевым Законодательным Собранием.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому умерщвление животных без владельцев допускается в случае необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица.

Умерщвление животных без владельцев осуществляется лицами, защищающими жизнь, здоровье, права и законные интересы обороняющегося или другого лица, либо самим обороняющимся способом, обеспечивающим безопасность иных лиц.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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