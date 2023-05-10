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Законопроекты

Налогообложение старателей, освобождение от НДФЛ пенсионеров, УСН для адвокатов. Обзор налоговых новостей

В этом видео рассмотрим наиболее интересные события в налоговой сфере за апрель 2023. Про льготы, основные направления в налоговой политики и порядок уплаты налогов.
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Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за апрель 2023

Содержание

  • 00:00 — Начало.

  • 00:15 — План.

  • 01:33 — Реализация основных направлений налоговой политики — Законопроект № 343435-8.

  • 03:15 — Льготы на новых территориях России — Законопроект № 326734-8.

  • 04:15 — Налогообложение старательской деятельности — Законопроект № 343104-8.

  • 06:07 — Налоговые льготы при производстве аммиака и водорода — Законопроект № 343050-8.

  • 06:34 — Стимулирование производителей синтетического каучука — Законопроект № 343052-8.

  • 07:24 — Повышение вычетов по НДФЛ, учет расходов с коэффициентом — Законопроект № 329843-8.

  • 08:54 — Налогообложение международных холдинговых компаний — Законопроект № 330129-8.

  • 10:02 — Новый порядок учета амортизации — Законопроект № 341332-8

  • 12:32 — Повышение лимита доходов по УСН — Законопроект № 336993-8.

  • 13:37 — Освобождение от НДФЛ доходов пенсионеров — Законопроект № 343764-8.

  • 14:53 — Новая дата для уплаты налогов – Законопроект № 329159-8.

  • 15:52 — Освобождение от Госпошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей – Законопроект № 326935-8.

  • 16:43 — Защита прав самозанятых – Законопроект № 345608-8.

  • 18:38 — Обложение дорогих автомобилей.

  • 20:28 — Применение УСН адвокатами - Определение Верховного Суда от 24.04.2023 № 305-ЭС22-27144.

Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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