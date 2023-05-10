Налогообложение старателей, освобождение от НДФЛ пенсионеров, УСН для адвокатов. Обзор налоговых новостей

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за апрель 2023
Содержание
00:00 — Начало.
00:15 — План.
01:33 — Реализация основных направлений налоговой политики — Законопроект № 343435-8.
03:15 — Льготы на новых территориях России — Законопроект № 326734-8.
04:15 — Налогообложение старательской деятельности — Законопроект № 343104-8.
06:07 — Налоговые льготы при производстве аммиака и водорода — Законопроект № 343050-8.
06:34 — Стимулирование производителей синтетического каучука — Законопроект № 343052-8.
07:24 — Повышение вычетов по НДФЛ, учет расходов с коэффициентом — Законопроект № 329843-8.
08:54 — Налогообложение международных холдинговых компаний — Законопроект № 330129-8.
10:02 — Новый порядок учета амортизации — Законопроект № 341332-8
12:32 — Повышение лимита доходов по УСН — Законопроект № 336993-8.
13:37 — Освобождение от НДФЛ доходов пенсионеров — Законопроект № 343764-8.
14:53 — Новая дата для уплаты налогов – Законопроект № 329159-8.
15:52 — Освобождение от Госпошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей – Законопроект № 326935-8.
16:43 — Защита прав самозанятых – Законопроект № 345608-8.
18:38 — Обложение дорогих автомобилей.
20:28 — Применение УСН адвокатами - Определение Верховного Суда от 24.04.2023 № 305-ЭС22-27144.
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