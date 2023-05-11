Платят ли НДС по компенсации за необоснованное потребление электричества. Дело Россети Кубань

Рассматривается проблема обложения НДС компенсации за бездоговорное потребление (Определение Верховного Суда от 2 февраля 2022 № 305-ЭС21-19369).
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Юзвак Максим
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