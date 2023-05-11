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Юзвак Максим
НДС

Платят ли НДС по компенсации за необоснованное потребление электричества. Дело Россети Кубань

Рассматривается проблема обложения НДС компенсации за бездоговорное потребление. Верховному суду пришлось поломать голову над этим делом.
23

Рассматривается проблема обложения НДС компенсации за бездоговорное потребление (Определение Верховного Суда от 2 февраля 2022 № 305-ЭС21-19369).

Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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