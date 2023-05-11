Платят ли НДС по компенсации за необоснованное потребление электричества. Дело Россети Кубань

Как начинающему предпринимателю нанять первого сотрудника. Как создать команду, когда привык всё делать один?

Когда предприниматель понимает, что пора расширяться, то перед ним встает сразу много вопросов. Как создавать команду, когда привык всё делать один? Как сделать это правильно и эффективно, как грамотно распределить свои ресурсы? Как научиться делегировать полномочия? Ответы тут.