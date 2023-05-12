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Юзвак Максим
НДФЛ

НДФЛ по доходам от программ лояльности. Какие последствия могут быть

Рассматриваются последствия по НДФЛ при поступлении на банковский счет лица доходов по программам лояльности.
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Рассматриваются последствия по НДФЛ при поступлении на банковский счет лица доходов по программам лояльности (Письмо Минфина от 07.04.2023 № 03-04-06/31947).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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