Сбер против Москвы. Обложение участка по двум ставкам и обложение подотчетных сумм в обзоре налоговых споров Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры в обширной практике Верховного Суда за март 2023. В этом ролике я расскажу, про акты Судебной коллегии по экономическим спорам и про решения Верховного суда. Комментировать 1 41 27

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры в практике Верховного Суда за март 2023. Содержание: Акты Судебной коллегии по экономическим спорам 00:41 — Участие контролирующих лиц в налоговом споре (Определения от 6 марта 2023 г. № 310-ЭС19-28370 , 303-ЭС22-22958).

01:33 — Применение нескольких ставок земельного налога к одному участку (Определение от 21 марта 2023 г. № 305-ЭС22-24825).

06:02 — Применение льготной ставки к участку для ИЖС (Определение от 28 марта 2023 г. № 305-ЭС22-27530 ).

07:36 — Квалификация здания в качестве офисного (Определение от 9 марта 2023 г. № 305-ЭС22-23165). Отказные определения судей Верховного Суда: 09:59 — Обложение подотчетных сумм (Определение от 17 марта 2023 г. № 303-ЭС22-29414). 10:57 — Вычеты по НДФЛ при получении бюджетного финансирования (Определение от 22 марта 2023 г. № 301-ЭС22-28662). 11:54 — Взыскание неосновательного обогащения в виде неуплаченного налога (Определение от 27 марта 2023 г. № 310-ЭС23-1718). Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.