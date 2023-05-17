Сбер против Москвы. Обложение участка по двум ставкам и обложение подотчетных сумм в обзоре налоговых споров

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры в практике Верховного Суда за март 2023.
Содержание:
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам
00:41 — Участие контролирующих лиц в налоговом споре (Определения от 6 марта 2023 г. № 310-ЭС19-28370 , 303-ЭС22-22958).
01:33 — Применение нескольких ставок земельного налога к одному участку (Определение от 21 марта 2023 г. № 305-ЭС22-24825).
06:02 — Применение льготной ставки к участку для ИЖС (Определение от 28 марта 2023 г. № 305-ЭС22-27530 ).
07:36 — Квалификация здания в качестве офисного (Определение от 9 марта 2023 г. № 305-ЭС22-23165).
Отказные определения судей Верховного Суда:
09:59 — Обложение подотчетных сумм (Определение от 17 марта 2023 г. № 303-ЭС22-29414).
10:57 — Вычеты по НДФЛ при получении бюджетного финансирования (Определение от 22 марта 2023 г. № 301-ЭС22-28662).
11:54 — Взыскание неосновательного обогащения в виде неуплаченного налога (Определение от 27 марта 2023 г. № 310-ЭС23-1718).
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