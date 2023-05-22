Застройщиков в рамках госконтрактов предлагают освободить от НДС. Новый законопроект от депутатов

Налоговый учет и оптимизация в онлайн-бизнесе и компаниях из сферы услуг. Схемы дробления

Схемы дробления в онлайн-бизнесе: за что наказывают блогеров? За что могут заблокировать счет и как этого избежать? Типичные налоговые ошибки бизнеса в сфере услуг? Как правильно совмещать УСН и ПСН? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в моем видео.