Застройщиков в рамках госконтрактов предлагают освободить от НДС. Новый законопроект от депутатов

Рассматривается предложение по освобождению от НДС услуг застройщика, осуществляемых в рамках контрактной системы (Законопроект № 361995-8).
Материалы к законопроекту
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Юзвак Максим
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Рассматривается предложение по освобождению от НДС услуг застройщика, осуществляемых в рамках контрактной системы.
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