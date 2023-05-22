Разъяснения Минфина по НДС за 2022. Самые интересные письма

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по вопросам НДС. Собрал вместе все самое интересное.

1. Письмо от 22 декабря 2022 г. № 03-07-11/125943

Если организацией после признания ее банкротом получены денежные средства, связанные с оплатой имущества, реализованного этой организацией до момента признания ее банкротом, то такие денежные средства подлежат включению в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость.

2. Письмо от 19 сентября 2022 г. № 03-07-11/90411

В случае оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами налогоплательщиками, утратившими статус региональных операторов, освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренное вышеуказанным подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 НК, не применяется и, соответственно, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые такими налогоплательщиками, подлежат налогообложению НДС в порядке, предусмотренном НК.

3. Письмо от 26 августа 2022 г. № 03-07-11/83440

Предоставление электронных кодов пополнения лицевых счетов в приложениях магазина цифровых игр является услугой в электронной форме, оказываемой иностранной организаций российской.

Поэтому такая услуга признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации и, соответственно, облагается этим налогом в порядке, предусмотренном статьей 174.2 НК.

При этом дальнейшая реализация российской организацией на территории Российской Федерации электронных кодов покупателям также облагается налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке, если российская организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

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4. Письмо от 10 августа 2022 г. № 03-07-14/77586

Подпункт 38 пункта 3 статьи 149 НКне ограничивает способы доставки продукции общепита (своими силами или с привлечением сторонней организации) и не ограничивает способы оформления заказа (через агрегаторов, на сайте организации общественного питания или через сети ТКС).

Следовательно, порядок применения освобождения от налогообложения НДС услуг общественного питания не зависит от способов доставки продукции, способов оформления заказа и оплаты этой продукции покупателем.

Организация общественного питания вправе применить освобождение от НДС при оказании услуг общественного питания вне места изготовления, то есть при доставке блюд по заказам потребителей, осуществляя такую доставку как своими силами, так и с привлечением третьих лиц, при условии соблюдения требований, установленных подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК.

5. Письмо от 19 июля 2022 г. № 03-07-11/69498

Организация, осуществляющая виды деятельности по оказанию гостиничных услуг и услуг общественного питания через объекты общественного питания, входящие в состав гостиницы, вправе применять освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость при оказании услуг общественного питания в случае, если организацией соблюдаются установленные подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК условия, в том числе в части суммы доходов от осуществляемых видов деятельности и удельного веса доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме этих доходов.

Письмо от 21 июня 2022 г. № 03-07-11/58763

При этом применение налоговой ставки в размере 0 % в отношении услуг общественного питания, реализуемых через объекты общественного питания, входящие в состав гостиницы, не предусмотрено, в связи с чем данные услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 НК, либо освобождаются от налогообложения данным налогом на основании вышеуказанного подпункта 38 пункта 3 статьи 149 НК.

6. Письмо от 19 мая 2022 г. № 03-07-11/46390

При этом применение налогоплательщиками налога на добавленную стоимость налоговой ставки в размере 0% в отношении дополнительных услуг (услуг прачечной, сауны, фитнеса, автостоянки, трансфера, конференц-зала, бизнес-центра и т.д.), оказываемых в гостиницах и иных средствах размещения, законом № 67-ФЗ не предусмотрено, в связи с чем данные услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 НК, либо освобождаются от налогообложения данным налогом на основании статьи 149 НК.

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7. Письмо от 22 июля 2022 г. № 03-07-11/70767

Пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 НК установлены перечни операций, не признаваемых объектом налогообложенияНДС и освобождаемых от налогообложения данным налогом.

При этом операции по выполнению налогоплательщиком работ по устранению в течение гарантийного срока, установленного договором на выполнение работ, недостатков, выявленных в ранее выполненных этим налогоплательщиком работах, осуществляемых, в том числе без взимания дополнительной платы, в указанных перечнях не поименованы, в связи с чем такие операции облагаются налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

8. Письмо от 15 апреля 2022 г. № 03-07-11/33275

Услуги акционерного общества по предоставлению заинтересованным лицам за плату копий документов о деятельности акционерного общества подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

9. Письмо от 14 марта 2022 г. № 03-07-11/18542

Перечень операций, не признаваемых объектом налогообложения и освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотрен пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 НК.

Поскольку операции по безвозмездной передаче подарочного сертификата, являющегося документом, удостоверяющим право его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары, работы, услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата, в указанных перечнях не поименованы, организации, осуществляющей безвозмездную передачу третьим лицам подарочных сертификатов, ранее приобретенных у лица, выпустившего данные сертификаты, следует исчислять налог на добавленную стоимость при такой передаче.

10. Письмо от 7 февраля 2022 г. № 03-01-10/7881

При предоставлении безвозмездно продуктов питания сотрудникам организации, персонификация которых не осуществляется, объекта налогообложения НДС и права на вычет налога, предъявленного по данным товарам, не возникает.

В случае предоставления безвозмездно продуктов питания сотрудникам организации, персонификация которых осуществляется, в отношении указанных продуктов питания возникают объект налогообложения НДС и право на вычет налога, предъявленного по данным товарам.

Выплаты сотрудникам денежных средств в виде компенсации стоимости питания не облагаются НДС, поскольку на основании вышеуказанного подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК не являются объектом налогообложения данным налогом.

Письмо от 20 сентября 2022 г. № 03-07-11/91001

Передача сотрудникам продуктов питания подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость. При этом суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные работодателю при приобретении этих продуктов питания, подлежат вычету в порядке, предусмотренном статьями 171 и 172 НК.

По смыслу постановления Пленума ВАС от 30 мая 2014 г. № 33 операции по предоставлению питания работникам не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость только в тех случаях, когда их предоставление предусмотрено трудовым законодательством, которое в соответствии со статьей 5 ТК состоит из ТК, а также иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права.

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