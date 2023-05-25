В Госдуме предложили отменить штрафы за проживание не по прописке. Новые люди против такой ответственности

Представителями от партии Новые люди внесено предложение по отмене штрафов за отсутствие регистрации по месту жительства (законопроект № 364836-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди: депутаты ГД С.В.Авксентьева, В.В.Плякин, О.Ю.Леонов, А.М.Хамитов, В.А.Даванков, А.В.Скрозникова.

Содержание предложения

Согласно законопроекту отменяется административная ответственность за проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации и за нарушение правил регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью введения добровольного и уведомительного порядка реального места проживания граждан вместо института постоянной или временной регистрации.

Так, согласно социологическим опросам около 20% граждан не имеют собственного жилья и арендуют комнату или квартиру. В 2017 году не по месту регистрации (постоянной или временной) проживало около 25% граждан в возрасте до 30 лет.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.