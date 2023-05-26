Именно этому вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите (письмо Минфина от 29 марта 2023 № 03-04-05/27467).
НДФЛ при оплате больничного удаленщику. Рассмотрим последствия
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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