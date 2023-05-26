НДФЛ при оплате больничного удаленщику. Рассмотрим последствия

Цифровой рубль — начало цифрового концлагеря? Размышления о будущем

В скором времени в России мы сможем увидеть новую форму денег — цифровые рубли. В чем-то они схожи с наличными деньгами, а в чем-то с безналичными, но разница и с теми и с другими существенна. Для чего нужен цифровой рубль, какие проблемы решит, а какие создаст, будет ли «цифровой концлагерь», сейчас узнаем.