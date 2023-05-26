Обзор законодательных инициатив по пенсионерам, военным, работникам за апрель 2023. Уже в Госдуме

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права граждан.

Пенсионное право

Расширение круга лиц, имеющих право на пенсию по потере кормильца — Законопроект № 332020-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается отнести к нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) кормильца из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц, имеющим право на получение пенсии по случаю потери кормильца его детей, братьев, сестер и внуков, достигших возраста 18 лет и завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего, общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение.

Особенности выплаты пенсий военным пенсионерам на новых территориях — Законопроект № 333027-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается проект федерального закона, который направлен на установление порядка реализации права граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации и урегулирование условий пенсионного обеспечения указанных граждан на переходный период до 1 июля 2023 г. При этом гражданам, пенсии которым были назначены по законодательству Украины до 1 декабря 2014 г. (гражданам, проживающим (проживавшим) на территориях Запорожской и Херсонской областей), по законодательству Донецкой и Луганской Народных Республик - до 30 июня 2023 г. периоды военной службы и иной деятельности, учитываемые при назначении пенсии, пересмотру не подлежат.

Смягчение условий назначения повышенной пенсии работникам села — Законопроект № 336153-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому для лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, повышенная фиксированная выплата назначается независимо от места проживания (в настоящее время такая выплата может быть назначена в период проживания в сельской местности). В Пояснительной записке указывается, что в целях установления повышения фиксированной выплаты граждане прописываются в сельской местности, а после установления фиксированной выплаты выписываются и прописываются в городе. Проект закона направлен на установление конституционных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от места жительства и предоставляет гражданам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, право на повышение фиксированной выплаты независимо от места их проживания.

Освобождение от НДФЛ доходов пенсионеров — Законопроект № 343764-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не облагаются НДФЛ доходы пенсионеров, осуществляющих работу по трудовому или гражданско-правовому договору, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в части налоговой базы, не превышающей 700 тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что Необходимость такого освобождения обусловлена тем, что в нашей стране насчитывается порядка 8 млн. работающих пенсионеров, отказ от индексации их пенсий которых с 2016 года в среднем лишает каждого из них суммы более 11 тысяч рублей в год. В этой связи есть способ поддержать указанную категорию лиц, не выделяя дополнительных средств из бюджетов. Законопроект позволит скомпенсировать наиболее нуждающимся работающим пенсионерам отсутствие индексации их пенсии.

Комментарий к налоговым событиям за апрель 2023

Военное право

Единые повышающие коэффициенты и надбавки для военнослужащих в зоне СВО – Законопроект № 336340-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому военнослужащим и сотрудникам МВД, участвующим в специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, устанавливаются повышающие коэффициенты или надбавки к денежному довольствию. В Пояснительной записке уточняется, что законопроектом предлагается установить размеры окладов по воинским должностям и дополнительных выплат по нормам, предусмотренным для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, для всех военнослужащих, осуществляющих службу при проведении специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Уклонисты от армии не смогут быть депутатами – Законопроект № 337105-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в качестве дополнительного вида наказания лицам, уклоняющимся от армии, будет назначаться лишение права занимать должности на государственной службе, муниципальные должности, избираться в депутаты законодательных органов Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы не должны пользоваться равными гражданскими правами.

Защита прав военных в сельскохозяйственном потребкооперативе — Законопроект № 339704-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается предоставить право сельскохозяйственным потребительским кооперативам переоформлять членство физических лиц - членов кооператива, прекративших участие в его хозяйственной деятельности, на основании решения общего собрания членов кооператива в ассоциированное в случае отбытия на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что ассоциированные члены кооперативов не обязаны участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но при этом имеют право голоса в нем, а также право на выплату дивидендов. Для многих военнослужащих - членов кооперативов этот статус даст возможность сохранить доход от участия в кооперативе, а также связь с его коллективом для возможности последующего возвращения к хозяйственной деятельности в нём.

Отсрочка от призыва для отцов детей-инвалидов — Законопроект № 347690-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить гражданам отсрочку от призыва на военную службу имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. В Пояснительной записке указывается, что Отсрочка по болезни ребенка дается на недостаточный срок. После декрета женщина все равно не возвращается на работу, потому что детям-инвалидам, как правило, требуется особый уход, постоянное внимание и забота в период прохождения комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий и после 3-летнего возраста. Государственное пособие, которое положено семье, составляет в среднем 10 тысяч рублей в зависимости от региона. Отцы детей-инвалидов являются единственными кормильцами в семье и матери не могут полноценно работать, осуществляя непрерывный уход за ребенком.

Комментарий к налоговым спорам за март 2023

Семейное право

Освобождение от Госпошлины за выдачу паспорта детям из многодетных семей — Законопроект № 326935-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государственная пошлина не уплачивается за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации детям из многодетной семьи. В Пояснительной записке указывается, что указанная льгота позволит снизить финансовую нагрузку на бюджеты многодетных семей, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки.

Трудовое право

Срочные контракты госслужщих приостановят на время нахождения в зоне СВО — Законопроект № 327328-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается приостанавливать течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы и возобновлять их после завершения прохождения гражданином военной службы. Срок, на который будет возобновлен срочный служебный контракт, предлагается установить равным остатку срока такого контракта на момент его приостановления. В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях обеспечения трудовых гарантий государственных служащих, призванных на военную службу по мобилизации, а также заключивших контракт о прохождении военной службы, контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Новые нерабочие дни в мае — Законопроект № 329666-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 3 января, и продлить майские праздники на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 5 мая. В Пояснительной записке указывается, что в период январских праздников многие граждане не могут провести время на природе из-за холодной погоды и найти другие способы досуга. Так, согласно социологическим опросам, две трети респондентов не покидали место жительства во время январских выходных. При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить времени на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический.

Пасхальный понедельник — Законопроект № 335979-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливаются требования ежегодного переноса выходного дня на понедельник, следующий за днем празднования религиозного праздника Светлого Христова Воскресения. В Пояснительной записке указывается, что по мнению экспертов, большая часть населения Российской Федерации (по данным социологических опросов до 85%) отмечает православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения. Предоставление после дня празднования Пасхи еще одного нерабочего дня продемонстрирует не только дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и станет еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры.

Зарплату депутатов и сенаторов предлагают приравнять к средней зарплате по стране — Законопроект № 347050-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается приравнять заработную плату сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы к средней по стране. По официальной информации Федеральной службы государственной статистики, в 2021 году средняя заработная плата по Российской Федерации составила порядка 57 тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что реализация данного предложения будет хорошим стимулом, чтобы подготавливаемые и принимаемые парламентариями законы способствовали росту российской экономики, в том числе увеличению заработных плат граждан, а также решению различных социальных вопросов.

Дайджест налоговых новостей за апрель 2023

Финансовое право

Исламский банкинг для участников СВО — Законопроект № 329003-8.

В Государственной Думе РФ предлагают провести эксперимент по партнерскому финансированию участников СВО на принципах исламского банкинга. Согласно проекту участники эксперимента смогут заключать с участниками СВО договоры партнерского инвестирования, предоставлять беспроцентные займы, финансировать участников СВО путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке. В Пояснительной записке указывается, что эксперимент будет способствовать задачам социальной адаптации участников СВО и повышения их авторитета, экономического развития страны, развитию бизнеса, привлечению зарубежных инвестиций.

Повышение вычетов на обучение и лечение — Законопроект № 329843-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому повышаются социальные налоговые вычеты по НДФЛ:

Повышение вычета на обучение каждого ребенка с 50 тыс. до 110 000 тыс. рублей

Повышение общего лимита вычетов со 120 000 до 150 000 рублей

В Пояснительной записке указывается, что проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 219 и 257 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» подготовлен в целях реализации предусмотренных Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 февраля 2023 года.

Добровольный запрет на получение потребительского кредита — Законопроект № 341256-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается предусмотреть право гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение кредитными организациями и микрофинансовыми организациями с ним договоров потребительского займа (в том числе дифференцированный запрет - на заключение с гражданином договора любого или отдельного вида потребительского займа (кредита), а также на все или отдельные способы заключения договора потребительского займа (кредита) и снять такой запрет. В Пояснительной записке указывается, что целью Законопроекта является предупреждение практик мошеннического получения потребительских займов (кредитов) третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан, а также с использованием методов социальной инженерии, когда граждан подталкивают к получению потребительских займов (кредитов) с последующей передачей денежных средств третьим лицам, осуществляющим мошеннические действия.

Старательская деятельность — Законопроект № 343102-8.

В Государственной Думе рассматривается проект Закона о старательской деятельности. Целью закона является обеспечение развития старательской деятельности, создания новых рабочих мест, а также противодействия незаконным добыче и обороту драгоценных металлов. Согласно закону старатель - гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющий старательскую деятельность. В Пояснительной записке указывается, что существующий в настоящее время правовой режим добычи золота в Российской Федерации не в полной мере отвечает современным реалиям, порождает ряд серьезных социально-экономических проблем.

Упрощенное банкротство пенсионеров и матерей — Законопроект № 343127-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому правом на внесудебное банкротство смогут воспользоваться граждане, единственным доходом которых является пенсия и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам.

Также Законопроектом предлагается повысить до 1 млн. рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно также снизив ее минимальный размер до 25 тыс. рублей.

Защита прав самозанятых — Законопроект № 345608-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также уполномоченный в субъекте Российской Федерации вправе рассматривать жалобы физических лиц, являющихся налогоплательщиками специального налогового режима «Налога на профессиональный доход», по вопросам нарушения их прав и законных интересов в сфере осуществления ими деятельности, подлежащей налогообложению в рамках специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В Пояснительной записке указывается, что в связи с тем, что самозанятые граждане так же, как и предприниматели, систематически получают доход от осуществляемой ими деятельности, их деятельность является рисковой. В таком случае на деятельность самозанятых граждан также должны распространяться меры государственной защиты их прав и законных интересов.

Добровольные долгосрочные сбережения — Законопроект № 348232-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, вводящий договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом. Положениями законопроекта предусмотрено, что граждане, в пользу которых осуществляется формирование пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде и заключившие договор долгосрочных сбережений, вправе направить средства пенсионных накоплений, отраженные на пенсионном счете накопительной пенсии, на формирование средств по договору долгосрочных сбережений. Устанавливаются условия для дополнительной стимулирующей поддержки государства путем софинансирования за счет средств федерального бюджета. В Пояснительной записке указывается, что реализация предлагаемых законопроектом изменений будет способствовать привлечению дополнительных инвестиционных средств в экономику Российской Федерации.

ТОП-10 Налоговых споров за 2022

Жилищное право

Предоставление субсидий должникам по ЖКХ — Законопроект № 332581-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому субсидии предоставляются гражданам при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по погашению задолженности по коммунальным платежам. В Пояснительной записке указывается, что реализация законопроекта создаст условия для уменьшения убытков управляющих и ресурсоснабжающих организаций, что в целом будет способствовать снижению общей задолженности в системе ЖКХ.

В Москве будут корректировать оплату ЖКХ — Законопроект № 340155-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается наделение органов государственной власти г. Москвы полномочиями по установлению особенностей определения размера платы за отопление помещений в многоквартирных домах. В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях предотвращения значительного увеличения платы за жилищно-коммунальные услуги, связанного с годовыми климатическими колебаниями и, как следствие, недопущения роста социальной напряженности. В г. Москве начисление платежей населению за отопление производится равномерно в течение календарного года (по 1/12) исходя из объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме за предыдущий год. Такой порядок расчетов за отопление позволяет равномерно распределять платеж за отопление в течение всего года и не допускать значительного увеличения платежа за жилищно-коммунальные услуги в течение отопительного сезона. В г. Москве данный способ расчетов за отопление в условиях экстремально теплой зимы 2020 года и холодной зимы 2021 года привел к тому, что рост ежемесячного платежа за отопление, подлежащего выставлению к оплате населению в 2022 году исходя из объемов тепловой энергии, использованной для нужд отопления в 2021 году, составил в среднем 25% по сравнению с 2021 годом, а по отдельным домам такой рост превысил 50%.

Потребительское право

Почта России будет продавать вино через интернет — Законопроект № 332027-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года будет проводится эксперимент по осуществлению розничной продажи дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, с использованием специализированного сайта, принадлежащего акционерному обществу «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого российского вина будет осуществляться на территории города федерального значения Москвы и Московской области. В Пояснительной записке указывается, что эксперимент направлен на оказание дополнительного содействия развитию российского виноделия и изменения баланса на рынке в пользу отечественной продукции.

Ограничение продажи электронных сигарет — Законопроект № 332229-8/

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотин. Кроме того, вейпы будут продаваться только в розничных магазинах, где будет запрещена их открытая выкладка. Также предлагается исключить выпуск в обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами. В Пояснительной записке указывается, что проводимый МВД России мониторинг чрезвычайных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, свидетельствует о серьезной угрозе для жизни и здоровья граждан при пользовании «вейпов». В регионах России фиксируются случаи отравлений никотинсодержащей жидкостью, в том числе со смертельным исходом. Так, в январе 2023 года в городе Санкт-Петербурге после курения «вейпа» погибли двое подростков. Аналогичные факты зафиксированы в Алтайском крае и Московской области в январе и ноябре 2022 года.

Краткий обзор налоговых новостей за апрель 2023

Карательное право

Плохо работающих заключенных накажут — Законопроект № 328007-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей является злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и может повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность. В Пояснительной записке указывается, что сотрудники исправительных учреждений отмечают зачастую крайне низкую трудовую дисциплину осужденных, имея в виду, что они не отказываются от предложенной работы и не прекращают ее выполнять, но при этом недобросовестно исполняют свои трудовые обязанности.

Освобождение добровольцев от уголовной ответственности — Законопроект № 329181-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с изменением обстановки данным лицом принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации уже привлекаются граждане, совершившие преступления. Таким образом, государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях.

Наказание за рекламу сексуальных услуг — Законопроект № 343502-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому размещение и (или) распространение в общественных местах рекламы сексуальных услуг с предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и (или) женщинами, в том числе содержащей скрытое предложение сексуальных услуг, с указанием контактных телефонов и (или) иной контактной информации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время на территории Санкт-Петербурга сложилась ситуация, когда размещение рекламных объявлений с предложениями сексуальных услуг производится на водосточных трубах, остановках, столбах, стенах домов и других элементах городской архитектуры, что наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города. Проблема содержит, помимо прочего, материальную составляющую: объявления клеятся на специальные растворы, что не позволяет ответственным за содержание имущества лицам полностью удалить их путем отскабливания, оттирания, отклеивания или иными способами. Результатом является причинение вреда городскому имуществу и имуществу граждан.

Ответственность за участие в иностранных НКО — Законопроект № 346769-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому участие в деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной некоммерческой неправительственной организации, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Самооборона от животных — Законопроект № 341326-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому умерщвление животных без владельцев допускается в случае необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица. Умерщвление животных без владельцев осуществляется лицами, защищающими жизнь, здоровье, права и законные интересы обороняющегося или другого лица, либо самим обороняющимся способом, обеспечивающим безопасность иных лиц.

Другое

Льготы для доноров костного мозга — Законопроект № 341399-8.

В Государственной Думе РФ предлагается установить меры социальной поддержки, предоставляемые лицу, безвозмездно отдавшему костный мозг для спасения жизни человека, а именно:

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней.

Первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение в течение пяти лет с момента сдачи костного мозга.

Внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

В Пояснительной записке указывается, что в нашей стране потенциальных доноров слишком мало - около 130 тысяч. Чтобы обеспечить потребность всех нуждающихся в пересадке, нужно, чтобы в регистре значилось не менее миллиона человек. Поэтому критически важно, чтобы расширялся российский Национальный регистр доноров.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021