Разъяснения Минфина по налогу на прибыль за 2022. Топ-10

Рассматриваются наиболее интересные разъяснения Минфина по налогу на прибыль.

1. Письмо от 28 декабря 2022 г. № 03-03-06/1/128826

Налогоплательщик, принявший решение об использовании права на применение инвестиционного налогового вычета только в отношении объектов основных средств, относящихся к одной (например, третьей) амортизационной группе, в течение 3 налоговых периодов применения такого решения не вправе изменить его и, соответственно, применять инвестиционный налоговый вычет в отношении объектов основных средств, относящихся к иным амортизационным группам.

2. Письмо от 15 ноября 2022 г. № 03-12-11/5/110893

Остаточная стоимость амортизируемого имущества определяется как разница между его первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации.

Вместе с тем модель учета имущества по справедливой стоимости, предусмотренная Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость», не предполагает начисление амортизации и определение его остаточной стоимости.

В связи с этим полагаем, что имущество, учет которого до редомициляции осуществлялся с использованием вышеуказанной модели учета, может быть принято для целей налогового учета исходя из его остаточной стоимости, определяемой для целей статьи 275.3 НК расчетным путем в порядке, аналогичном порядку, установленному статьей 257 НК, но не выше рыночной стоимости такого имущества, определяемой в соответствии со статьей 105.3 НК.

При этом в качестве аналога амортизации для определения остаточной стоимости вышеуказанного имущества для целей статьи 275.3 НК может рассматриваться та часть его первоначальной стоимости, которая была отнесена иностранной организацией на расходы в период до ее регистрации в качестве международной компании.

3. Письмо от 29 ноября 2022 г. № 03-03-06/1/116668

Если объект основных средств, в отношении которого налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета, выбывает в результате хищения или в результате передачи организации, которая создана в процессе реорганизации налогоплательщика в форме выделения, до истечения срока его полезного использования или иного срока, определенного решением субъекта РФ, налогоплательщик обязан восстановить и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на прибыль организаций с уплатой соответствующих сумм пеней.

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4. Письмо от 19 октября 2022 г. № 03-03-06/1/101038

Смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытая наследства.

Задолженность умершего должника по кредитному договору не может быть признана безнадежной для целей главы 25 НК по основанию его смерти (статья 418 ГК).

Вместе с тем такая задолженность может быть признана безнадежной при списании по иным основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК.

5. Письмо от 28 сентября 2022 г. № 03-03-06/1/93596

На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 265 НК к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

Однако понесенные налогоплательщиком убытки в результате действий недружественных стран не могут быть учтены на основании вышеприведенной нормы НК.

6. Письмо от 3 августа 2022 г. № 03-03-06/1/74941

Истечение срока на предъявление на принудительное исполнение судебного акта о взыскании задолженности в качестве основания для признания безнадежного долга положениями статьи 266 НКне предусмотрено.

7. Письмо от 19 июля 2022 г. № 03-03-06/1/69565

При прощении долга вследствие заключения мирового соглашения в рамках процедур банкротства суммы списываемой кредиторской задолженности подлежат отражению в составе внереализационных доходов налогоплательщика.

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8. Письмо от 1 июня 2022 г. № 03-03-06/1/51526

Вступление в силу решения суда о погашении задолженности через привлечение контролирующих должника лиц не меняет квалификацию задолженности, имевшейся у налогоплательщика на дату проведения инвентаризации дебиторской задолженности в периоде до вступления в силу такого решения суда, в качестве сомнительной (статья 266 НК).

Следовательно, основания для корректировки резерва по сомнительным долгам в случае вступления в силу соответствующего судебного решения о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц у налогоплательщика отсутствуют.

9. Письмо от 14 марта 2022 г. № 03-03-06/2/18457

При наличии вступившего в силу судебного решения о взыскании задолженности ликвидированного должника с физических лиц в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности такая задолженность не может считаться безнадежной, поскольку в данном случае происходит перевод задолженности юридического лица в задолженность физических лиц перед налогоплательщиком.

Если судебный акт о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц вступил в силу после списания задолженности, то на основании подпункта 4 пункта 4 статьи 271 НК суммы возмещения убытков (ущерба) отражаются в составе внереализационных доходов налогоплательщика на дату вступления в законную силу решения суда, если иное не предусмотрено подпунктом 15 указанного пункта статьи 271 НК.

10. Письмо от 21 января 2022 г. № 03-03-06/2/3461

В случае наличия документа, выданного уполномоченным органам власти, подтверждающего факт отсутствия виновных лиц или факт, что таковые не установлены, убытки от хищения материальных ценностей могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций.

Также убытки от хищения денежных средств со счетов банка не могут признаваться безнадежной задолженностью (пункт 2 статьи 266 НК), поскольку в силу своего правового статуса данные суммы возникают не из обязательственных правоотношений.

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